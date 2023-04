‘Greenwood vertelt vrienden nooit meer voor United te zullen spelen’

Zaterdag, 29 april 2023 om 10:46 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:46

Mason Greenwood heeft zijn vrienden verteld nooit meer voor Manchester United uit te zullen komen, zo melden verschillende Engelse media. De aanvaller werd in januari vorig jaar opgepakt en geschorst vanwege beschuldigingen van verkrachting en mishandeling van zijn vriendin. In februari werden die beschuldigingen ingetrokken. Het interne onderzoek van United gaat echter door.

Greenwood zou in principe weer terug kunnen keren bij United, daar de beschuldigingen zijn ingetrokken. Zijn rentree loopt echter vertraging op door het interne onderzoek dat door United wordt uitgevoerd. Ondanks dat Greenwood nog altijd een slordige 80.000 euro per week verdient, is hij nog niet teruggekeerd op het trainingsveld. Zelf lijkt hij inmiddels weinig vertrouwen te hebben in een terugkeer bij de club waar hij zijn jeugdopleiding genoot.

Een bron die dicht bij Greenwood en zijn familie staat zou tegenover The Sun hebben beweerd dat de aanvaller 'gelooft dat het klaar is bij United'. "'Hij wil weer voetballen, maar realiseert zich dat zijn situatie erg gecompliceerd is en dat hij het zelf heeft veroorzaakt. Hij is vastbesloten om weer te voetballen, maar denkt niet dat hij ooit nog een United-shirt zal aantrekken." Het contract van Greenwood loopt nog door tot medio 2025.

Naar verluidt hebben vorige maand uitgebreide gesprekken plaatsgevonden tussen de speler en clubmensen in de hoop zijn carrière nieuw leven in te blazen. Greenwood zou daarbij zijn verlangen om terug te keren hebben benadrukt. Commercieel verantwoordelijken zijn echter op hun hoede, daar een mogelijke terugkeer schade kan aanbrengen aan de reputatie van de club. De vertraging begint Greenwood dusdanig te frustreren dat hij de hoop dus lijkt op te geven.