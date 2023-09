Greenwood-deal gestaakt na boze reacties: ‘Als de verkrachter komt, dan...’

Vrijdag, 1 september 2023 om 16:43 • Bart DHanis

Manchester United krijgt Mason Greenwood niet verkocht, zo meldt Manchester Evening News-journalist Samuel Luckhurst. Het leek er eerder vandaag nog op dat de Engelse aanvaller zijn carrière ging voorzetten bij Lazio, maar de Italiaanse club ligt dankzij de geruchten flink onder vuur bij de achterban. Greenwood werd begin vorig jaar opgepakt en geschorst vanwege beschuldigingen van verkrachting en mishandeling van zijn vriendin, met wie hij inmiddels een kind heeft gekregen.

De Italiaanse transfermarktexpert Gianluca Di Marzo meldde vrijdagmiddag dat Lazio Greenwood gratis mocht overnemen van United. Het nieuws werd bij de fans van Lazio niet met open armen ontvangen. Op social media bleek al snel dat de supporters van Lazio totaal niet op Greenwood zaten te wachten. Onder een Instagram-post van Lazio valt er onder andere te lezen: 'Als de verkrachter komt, dan verscheur ik mijn seizoenkaart'. Ook een aantal andere geïnteresseerde clubs zijn geschrokken van reacties van fans en hebben de stekker uit de deal getrokken.

United gaat er dan ook vanuit dat Greenwood na vanavond nog steeds speler van de club zal zijn. Ondanks dat in februari alle aanklachten tegen Greenwood werden ingetrokken, is hij niet meer welkom bij the Mancunians. Het inmiddels 21-jarige ‘talent’ kan alsnog verkassen na de deadline. De transfermarkt is in Portugal en Turkije langer open dan in de rest van Europa.

Ook in Saudi-Arabië hebben clubs langer de tijd om hun selectie op orde te maken. De autoriteiten van het Saudi-Arabische voetbal hebben de komst van Greenwood echter uitgesloten. Naast Greenwood staan er nog twee spelers op de nominatie om Old Trafford te verlaten voor het verstrijken van de deadline. Donny van de Beek en Eric Bailly worden al lange tijd in verband gebracht met een vertrek en zij zullen waarschijnlijk nog een transfer gaan maken.