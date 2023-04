Gravenberch spreekt zich uit over rol bij Bayern en krijgt bijval van clubicoon

Dinsdag, 25 april 2023 om 12:10 • Wessel Antes • Laatste update: 12:08

Ryan Gravenberch baalt van zijn eigen situatie bij Bayern München, zo zegt hij in gesprek met Voetbal International. De twintigjarige middenvelder kwam dit seizoen pas 746 speelminuten in actie, verdeeld over 28 officiële optredens. Gravenberch voelt aan dat hij meer wil spelen en krijgt bijval van clubicoon Lothar Matthäus, die hoopt op een eerlijke kans voor de Amsterdammer. “Ik zou Gravenberch en Tel voor de leeuwen gooien”, aldus de Duitser in gesprek met Sky Sports.

Na het ontslag van Julian Nagelsmann lijken de kansen van Gravenberch bij Bayern niet te zijn toegenomen. De elfvoudig international van het Nederlands elftal kreeg onder Thomas Tuchel slechts 42 officiële speelminuten, verdeeld over vier duels. “Natuurlijk is dat balen. In het begin heb ik natuurlijk moeten wennen hier. Een nieuwe omgeving. Alles gaat zoveel sneller, soms voelden trainingen gewoon als wedstrijden. Het is de Europese top, je kan geen moment verzaken. Maar voor mijn gevoel ligt dat wennen alweer een tijdje achter me. De concurrentie is groot en dat is logisch, maar ik voel tegelijkertijd ook dat ik meer wil spelen”, aldus Gravenberch.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Gravenberch geeft aan dat het niet als een verloren seizoen voelt, maar is niet van plan om een tweede seizoen op de bank te verpieteren. “Het moet volgend seizoen anders, dan wil ik echt weer wekelijks aan spelen toekomen. Ik heb nog niet met de clubleiding gesproken, dus wacht wel af en zie wel wat er gaat gebeuren. Maar het is wel duidelijk dat deze rol niet overeenkomt met mijn verwachtingen.” Gravenberch beschikt in München over een contract tot medio 2027. Liverpool zou hem naar verluidt graag overnemen van Bayern.

Steun van Matthäus

Te gast als analist op het Duitse Sky Sports velde clubicoon Matthäus een kritisch oordeel over de situatie bij der Rekordmeister. De Duitser deed onder meer de oproep om zomeraankopen Mathys Tel en Ryan Gravenberch de kans te geven. “De transfers, die gebruikt werden om de selectie te complementeren, krijgen geen eerlijke kansen. Ik zou Gravenberch en Tel voor de leeuwen gooien.” Matthäus ziet dat er geen logische beslissingen worden genomen bij de regerend landskampioen. “Als je voorin een probleem hebt, waarom laat je een jonge gozer als Tel dan zijn kans niet pakken. Tel moet meer spelen, hij heeft alles om een complete topspits te worden.”

Ook de aankoop van Gravenberch, die voor ongeveer achttien miljoen euro van Ajax overkwam, valt niet te verantwoorden in combinatie met zijn gekregen speeltijd, zo stelt Matthäus. “Hij had net zo goed niet gehaald kunnen worden. Ik vind dat ze hem veel vaker hadden kunnen gebruiken. Nee, ze hadden hem veel vaker moeten gebruiken zelfs.” Mogelijk is Gravenberch bezig aan zijn laatste maanden bij Bayern, daar veel Europese clubs nog altijd genoeg potentie in de controleur zien.