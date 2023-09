Gravenberch oogst direct lof bij Liverpool: ‘Hij kan ons echt verder helpen’

Vrijdag, 15 september 2023 om 18:40 • Bart DHanis • Laatste update: 18:44

Ryan Gravenberch heeft een goede indruk achtergelaten op de training van Liverpool. De 21-jarige middenvelder kwam afgelopen zomer op de slotdag van de transferperiode naar Anfield en teamgenoot Diego Jota is nu al fan van hem. Op de officiële clubkanalen van Liverpool zegt Jota erg blij te zijn met de komst van Gravenberch. “Hij kan ons echt verder helpen.”

"Gravenberch doet het erg goed. Hij trekt veel op met Cody Gakpo en Virgil van Dijk. Zij kunnen elkaar goed helpen”, zegt Jota over de kersverse aanwinst van the Reds. “Ik heb pas een paar keer met hem kunnen trainen, want ik was met Portugal op stap tijdens de interlandperiode, maar wat ik tot nu toe heb gezien bevalt erg goed. Hij heeft veel kwaliteit in de benen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Liverpool neemt het zaterdagmiddag op tegen Wolverhampton, de oude club van Jota. De kans is aanwezig dat Gravenberch zijn debuut voor zijn nieuwe werkgever gaat maken op Molineux. Op het persmoment zei Jürgen Klopp dat Gravenberch niets liever doet dan spelen. De voormalig Ajacied heeft echter wel te maken met stevige concurrentie. Alexis Mac Allister, Wataru Endo, Dominik Szoboszlai en Curtis Jones spelen allen op zijn positie.

Mocht de ploeg van manager Klopp de drie punten mee naar huis nemen, dan staat Liverpool even bovenaan de ranglijst van de Premier League. De club heeft tot dusver tien punten verzameld uit vier duels en is nog altijd ongeslagen. Alleen Manchester City doet het beter. Zij wonnen tot nu toe al hun wedstrijden. Liverpool moet de tweede plaats delen met Tottenham Hotspur, West Ham United en Arsenal.