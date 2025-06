Gravenberch is resoluut wanneer hem wordt gevraagd naar zijn favoriet voor de Ballon d'Or

Ryan Gravenberch vindt dat Mohamed Salah de Ballon d’Or moet winnen, zo heeft de middenvelder van Liverpool in gesprek met Voetbalzone-verslaggever Jelle Kusters gezegd na afloop van het duel tussen het Nederlands elftal en Finland (0-2 winst).



“Dat is een lastige, maar ik ga dan voor mijn teamgenoot: Mohamed Salah”, antwoordde Gravenberch op de vraag van Kusters. De Egyptenaar kende een geweldig seizoen in de Premier League, zo maakte hij 29 doelpunten en gaf hij 18 assists in 38 competitieduels.



Toch lijkt de rechtsbuiten van the Reds een beetje uit de Ballon d’Or-discussie te zijn verdwenen. Lamine Yamal en Ousmane Dembélé lijken verwikkeld te zijn geraakt in een tweestrijd om de prestigieuze prijs.



Gravenberch werd later nog gevraagd naar de transfer van Jeremie Frimpong naar Liverpool. De rechtsachter kwam twee weken geleden al voor vijftig miljoen euro over van Bayer Leverkusen en gaat spelen met Cody Gakpo, Virgil van Dijk en Gravenberch.



“We hebben hem niet echt hoeven overtuigen. Volgens mij was hij er al snel uit. Ik ben superblij dat hij mijn teamgenoot is”, aldus de voormalig speler van Bayern München en Ajax.



Verder spreekt Gravenberch nog over de prolongatie van de Premier League-titel. “We weten hoe lastig het is om de titel te winnen, maar we gaan het natuurlijk wel weer proberen.”