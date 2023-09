Gravenberch meldt zich af voor Jong Oranje: Reiziger roept vervanger op

Maandag, 4 september 2023 om 12:03 • Bart DHanis • Laatste update: 12:48

Ryan Gravenberch heeft zich afgemeld bij Jong Oranje, zo maakt de KNVB bekend via de officiële kanalen. De 21-jarige middenvelder heeft bij bondscoach Michael Reiziger aangegeven zich liever te focussen op Liverpool. Reiziger heeft Fedde de Jong, middenvelder van SC Cambuur, opgeroepen als vervanger voor Gravenberch.

Gravenberch verkaste op de slotdag van de transferperiode van Bayern München naar Liverpool. Op Anfield zette hij zijn handtekening onder een contract tot medio 2027. Zijn dienstverband bij Bayern blijft zo dus beperkt tot slechts een seizoen. Der Rekordmeister houdt veertig miljoen euro over aan de verkoop van de voormalig middenvelder van Ajax.

Omdat de transfer pas vrijdag werd beklonken, wil Gravenberch volgens Voetbal International de komende periode gebruiken om voet aan de grond te krijgen in Liverpool. Gravenberch was zondag aanwezig op Anfield, waar hij zijn nieuwe club een overtuigende zege zag boeken op Aston Villa (3-0). Via Dominik Szoboszlai, een eigen doelpunt van Matty Cash en Mohamed Salah mocht de ploeg van manager Jürgen Klopp drie punten bijschrijven.

Reiziger kan nu dus geen beroep doen op Gravenberch. Hij moet de geboren Amsterdammer missen in de EK-kwalificatieduels met respectievelijk Moldavië en Noord-Macedonië. De eerste wedstrijd wordt vrijdag 8 september tegen Moldavië afgewerkt in Waalwijk. Vier dagen later, op dinsdag 12 september, staat het duel in Skopje tegen Noord-Macedonië op het programma.