‘Grandioos WK wordt beloond: Amrabat op poleposition bij Europese elite’

Vrijdag, 5 mei 2023 om 08:50 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:06

Sofyan Amrabat ligt nog altijd op poleposition om Sergio Busquets op te volgen bij Barcelona, meldt Mundo Deportivo. De Marokkaans international was na het WK al dicht bij een transfer naar de Catalaanse grootmacht, maar zag de deal toen op het laatste moment klappen. Komende zomer moet het alsnog tot een transfer komen. Rúben Neves (Wolverhampton Wanderers) behoort niet langer tot de kandidaten.

Voor Fiorentina was afgelopen winter enkel een definitieve transfer, met een passende transfersom, een optie. Amrabat leek daarop voor het verstrijken van de transferdeadline naar Barcelona te verkassen, maar die transfer ketste af omdat Barcelona de in Huizen geboren middenvelder wilde huren met optie tot koop. Fiorentina bleef echter bij zijn standpunt en wilde niets van een huurperiode weten, waardoor de transfer niet doorging.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens informatie van Mundo Deportivo staat de middenvelder er echter nog steeds goed op in Catalonië. Xavi is het meest gecharmeerd van Martín Zubimendi, maar zijn ontsnappingsclausule van zestig miljoen euro is voor Barcelona te gortig en onbetaalbaar. Zubimendi beschikt bij Real Sociedad over een contract tot medio 2027. Het contract van Amrabat loopt tot volgend jaar zomer, waardoor la Viola niet de hoofdprijs kan vragen.

Relevo schreef donderdag dat Jorge Mendes, de zaakwaarnemer van Neves, een ruildeal zou hebben voorgesteld bij Barcelona. Door Ansu Fati de gang naar Wolverhampton te laten maken zou de prijs van de Portugese middenvelder flink kunnen worden gedrukt. Xavi voelt echter niets voor de komst van Neves en lijkt alles te zetten op Amrabat. Met name het atletische vermogen van de Marokkaanse controleur spreekt de Spaanse coach aan.

Amrabat, die op het WK geen minuut miste bij Marokko, heeft van de club de belofte dat hij deze zomer met geïnteresseerde clubs in gesprek mag. "Dat is een belofte die ze hebben gedaan toen de voorzitter alle aanbiedingen in de winter afsloeg", aldus zaakwaarnemer Mohamed Sinouh in april. Voor Fiorentina ligt de prioriteit nu eerst bij de bekerfinale tegen Internazionale en de halve finale van de Conference League tegen FC Basel.