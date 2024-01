Gouka: ‘Als dat bedrag op tafel komt laat Feyenoord Gimenez gaan’

Mikos Gouka sluit niet uit dat Santiago Gimenez nog deze winter vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller voert de topscorerslijst aan in de Eredivisie en staat bij verschillende clubs in het buitenland op het wensenlijstje. Woensdag liet Arne Slot zich al uit over een mogelijk vertrek van zijn doelpuntenmaker.

"Afgelopen zomer hebben ze Geertruida niet verkocht voor 32,5 miljoen, dus je kan ongeveer inschatten wat ze willen hebben voor een andere speler, die ook nog eens beter in de markt ligt", begint Gouka in de AD Voetbalpodcast. "Gimenez is een aanvaller, die leveren vaak meer op. Hij ligt ook nog eens goed in de markt."

"Als er een bedrag komt tussen de veertig en de zestig miljoen is Feyenoord altijd bereid om hem te verkopen", gaat Gouka verder. "Dat zou een enorm bedrag zijn dat Feyenoord nog nooit heeft ontvangen. Als er een topbod komt is Feyenoord geen club die kan zeggen dat ze volgend jaar maar terug moeten komen."

Gouka sluit dan ook niet uit dat Feyenoord in 2024 verder moet zonder zijn topscorer. "Als er echt een bod van die orde komt, en Gimenez ziet het zelf zitten, laten ze hem gaan. Slot heeft ook gezegd dat ze er dan niet voor gaan liggen. Voor veertig miljoen kan je wel een nieuwe spits kopen."

Toch vraagt Gouka zich af of het daadwerkelijk tot een transfer komt. "Welke club gaat in de winter nou zo'n bedrag neerleggen? Dan moet ergens een spits geblesseerd zijn. De supporters zouden het verschrikkelijk vinden. Sportief is het ook vervelend, omdat die tweede plek heel belangrijk is voor Feyenoord."

Reactie Slot

Slot zei tijdens het trainingskamp dat hij niet dwars gaat liggen als Feyenoord een zeer lucratief bod op Gimenez ontvangt in de komende periode. De trainer van de Rotterdammers weet dat het zo werkt in de voetballerij en acht Feyenoord daarnaast prima in staat om een eventueel vertrek van de Mexicaanse spits op te vangen.

"Daarin is ook geïnvesteerd. Voor de lange termijn heel prettig. Wij als staf zijn er bijvoorbeeld van overtuigd dat als Gimenez weggaat, Ueda in staat moet zijn er ook heel veel te maken in de Eredivisie", aldus Slot in gesprek met Voetbal International.

"Stel dat er nu een club komt voor Gimenez die zestig miljoen euro biedt en de club gaat akkoord, dan ga ik er niet voor liggen", erkent de realistische coach van Feyenoord. "Dat kan ik niet eens. Als het goed is voor Feyenoord en de speler wil het graag, wat zou ik dan tegenstribbelen?"

