Goudhaantje Taylor gaat in op fluitconcerten en reservebeurt tegen Bodø

Uitgerekend Kenneth Taylor schoot Ajax donderdag naar de volgende ronde van de Conference League. Het kind van de club werd zondag uitgefloten door zijn eigen fans, moest op de bank beginnen tegen FK Bodø Glimt, maar maakte wel de beslissende treffer tegen de Noren: 1-2. De bedoeling was het niet helemaal. "Ik wilde hem voorgeven en hij viel binnen", aldus de eerlijkheid zelve bij Veronica.

Quentin Tarantino mocht willen dat hij het geschreven had. Het scenario, het onwaarschijnlijke scenario dat Ajax met een resultaat uit de Noorse kou zou vertrekken.

Het Algemeen Dagblad noemt het een 'mirakel aan de poolcirkel: ongelooflijk, wonderbaarlijk en zelden vertoond'. De matchwinner zelf noemt het vooral een gelukje.

Althans, wat zijn treffer aangaat. "Ik wil hem voorgeven en hij valt binnen", geeft Taylor eerlijk toe tegenover de camera.

Over revanchegevoelens wil de middenvelder het niet hebben. "Het enige wat ik kan doen is hard werken en mezelf laten zien op het veld, dat probeer ik altijd te doen."

Ten tijde van zijn treffer stond Taylor pas een halfuur op het veld. John van 't Schip besloot de linkspoot te passeren, volgens de trainer uit tactische overwegingen.

Daar heeft Taylor begrip voor. "Dat was een keuze van de trainer en die accepteerde ik gewoon."

Van 't Schip: 'Als ik iemand het gun, is het Kenneth wel'

Van 't Schip toonde zich na afloop maar wat blij met zijn goudhaantje. "Ik zei tegen hem: 'Je moet niet zeggen dat het een voorzet was, maar een bewuste'", grinnikte de oefenmeester op de persconferentie.

"Als ik het er één gun is het Kenneth, die een echte Ajax-jongen is. Hij moet dan even op de bank zitten en wetende waar hij vandaan komt, is het heel mooi. Hij viel al goed in, en als hij dan ook nog de winnende goal maakt, past dat in de avond."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties