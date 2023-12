Gouden wissels Van Persie en winnend Lazio bezorgen Feyenoord groepswinst

Feyenoord Onder 19 heeft een razendknappe overwinning geboekt in de UEFA Youth League. De Rotterdammers stonden lange tijd met 2-0 achter tegen de leeftijdsgenoten van Celtic, maar draaiden het in het slot helemaal om: 2-3. Invallers Thijs Kraaijeveld en Nesto Groen scoorden in blessuretijd om de comeback compleet te maken. Omdat Lazio met 0-1 wist te winnen van Atlético Madrid, is Feyenoord groepswinnaar geworden.

Feyenoord was van tevoren al zeker van overwintering in het prestigieuze jeugdtoernooi. Bij winst maakten de Rotterdammers nog kans op groepswinst, wat in zou houden dat de ploeg direct naar de achtste finales zou gaan in plaats van nog een tussenronde te hoeven spelen. Daarvoor moest het winnen en mocht Atlético niet winnen van het al uitgeschakelde Lazio. De Italianen wonnen dankzij Massimo Bigotti met 0-1 en dus is Feyenoord groepswinnaar.

Feyenoord kende een eerste helft om snel te vergeten. Celtic werd al vroeg in de wedstrijd gevaarlijk en bij de tweede kans was het wel raak voor de Schotten. Ben Quinn bereidde goed voor en gaf Lewis Dobbie de kans om te scoren. De spits schoot knap raak in de verre hoek achter doelman Mannou Berger.

Berger zag dat zijn teamgenoten moeite hadden om het balbezit te behouden en tot kansen te komen. De 2-0 na ruim een half uur spelen kwam dan ook niet als een verrassing. Dit keer was Kyle Ure de aangever en Daniel Kelly de afmaker: 2-0. Ook in het restant van de eerste helft kwam de ploeg van trainer Robin van Persie er niet aan te pas.

In de tweede helft kwam Feyenoord wat beter voor de dag en slaagden zij erin om druk te zetten op de Schotten. Vlak nadat Shaqueel van Persie naar de kant werd gehaald voor Groen kwam Feyenoord bijna op 2-1, ware het niet dat de poging van Ayoub Ouarghi de paal raakte.

Enkele minuten later was het toch raak voor Feyenoord en dat had het te danken aan Aymen Sliti, die raak kopte: 2-1. Vrijwel direct daarna werd de linksbuiten naar de kant gehaald voor Thijs Kraaijeveld en dat zou een gouden zet van Van Persie blijken te zijn.

Feyenoord drong aan en had de pech dat een treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Aan de andere kant ontbrak het juist niet aan geluk toen Celtic hetzelfde overkwam. De tijd tikte in het nadeel van Feyenoord, maar vlak voor tijd zorgde Kraaijeveld alsnog voor de gelijkmaker: 2-2. Daar bleef het niet bij, want Groen groeide in minuut 96 uit tot held door de winnende treffer aan te tekenen: 2-3.

