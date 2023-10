Gouden wissel beslist het voor PSG: doelpunt bij het allereerste balcontact

Zondag, 8 oktober 2023 om 22:48 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:20

Paris Saint-Germain heeft zondagavond laat een knappe overwinning geboekt bij Stade Rennes. De ploeg van Luis Enrique nam al in de eerste helft een dubbele voorsprong via treffers van Vitinha en Achraf Hakimi. Rennes knokte zich snel na rust terug tot 1-2, maar een gouden greep van Luis Enrique gooide de wedstrijd meteen in het slot: Randal Kolo Muani scoorde met zijn eerste balcontact: 1-3. PSG klimt naar de derde plek; Rennes staat achtste.

PSG heeft in de openingsfase van het seizoen geregeld moeite om het net te vinden, maar wist tegen Rennes twee keer te scoren in de eerste helft. Mbappé kreeg in de zevende minuut geen penalty toen hij onderuitging, maar PSG had na een half uur geen hulp van de scheidsrechter nodig om alsnog te scoren.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Vitinha werd na een rush van Ousmane Dembélé aangespeeld op de punt van het strafschopgebied. De Portugees legde de bal kort opzij, om vervolgens schitterend in de verre kruising binnen te schieten: 0-1.

Vier minuten later was het voor Hakimi een koud kunstje om er 0-2 van te maken. De opgekomen rechtsback werd perfect bediend door een voorzet van achteruit van de zeventienjarige Warren Zaïre-Emery. Hakimi hoefde alleen zijn hoofd tegen de bal te zetten.

Rennes kwam na rust sterk voor de dag. Een schot van Lorenz Assignon werd gekeerd door Gianluigi Donnarumma, maar Amine Gouiri maakte in de 56ste minuut alsnog de aansluitingstreffer. De spits kopte binnen uit een voorzet van Ludovic Blas: 1-2.

Luis Enrique deed een gouden greep door direct Kolo Muani in te brengen. De spits had minder dan een minuut nodig om te scoren. De spits stond op de goede plek om een lage voorzet van Hakimi binnen te lopen: 1-3.

Mbappé zocht in de slotfase nog naar een doelpunt, maar Steve Mandanda zette knap een hand achter de bal na een volley van de stervoetballer. Rennes raakte vijf minuten voor tijd de paal via een vrije trap van Benjamin Bourigeaud, die nog werd aangeraakt door Bertug Yildirim.