‘Gouden’ ballenjongen die voor Eredivisie-goal zorgde op bijzondere wijze geëerd

Maandag, 6 november 2023 om 19:46 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:56

Floris van Wezenbeek uit Diepenveen is maandag in het zonnetje gezet bij Go Ahead Eagles. De ballenjongen van de club zorgde tegen Vitesse (5-1 winst) voor een razendsnelle spelhervatting, waardoor Willum Thór Willumsson uiteindelijk het openingsdoelpunt kon maken. "Voor wat, hoort wat", schrijft Go Ahead Eagles op zijn TikTok-kanaal.

Vlak voor rust schoot Vitesse-verdediger Nicolas Isimit-Mirin een bal over de zijlijn, waarmee hij de vijftienjarige Floris aan het werk zette. Waar iedereen rekening hield met een inworp van Philippe Rommens nabij de middenlijn, zorgde Floris ervoor dat Bas Kuipers diep op de helft van Vitesse een andere bal kon ingooien. De aanvoerder wierp de bal naar Willumsson, die het afmaakte.

Go Ahead nodigde de vijftienjarige Floris maandag uit. De ballenjongen werd onder luid gejuich van de selectie onthaald in de kantine en mocht mee-eten met de spelers. Ook kreeg hij een gesigneerde bal.

Zaterdag was Floris in De Adelaarshorst ook al de gevierde man bij de supporters van Go Ahead. "De mensen op de tribune kwamen gelijk naar me toe en zeiden dat ik het goed had gedaan", vertelde de ballenjongen aan het Algemeen Dagblad.

"Na de wedstrijd liep ik terug en toen heb ik ook allemaal complimentjes gehad. Vandaag (zondag, red.) ook nog, ook bij mijn voetbalclub in Diepenveen", zei Floris.

René Hake was Floris na afloop erkentelijk voor zijn rol bij het eerste doelpunt. "Hij was heel alert en dat heeft hij heel goed gedaan", aldus de trainer van Go Ahead. "De jongens moeten nog wel wat voor hem gaan regelen."