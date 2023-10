Gorter zorgt voor ergernis met cryptische post op Instagram: ‘Wat een kleuter!’

Zaterdag, 7 oktober 2023 om 21:03 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 21:39

Jay Gorter heeft met een opvallende Instagram Story voor verbaasde reacties gezorgd bij supporters van Ajax. De doelman van de Amsterdammers heeft de post die veel stof doet opwaaien inmiddels van zijn Instagram-account verwijderd. Met een foto van een redding in het Europa League-duel met AEK Athene (1-1) lijkt hij zijn criticasters de mond te willen snoeren.

Gorter hielp Ajax donderdag in Griekenland vlak voor het verstrijken van de reguliere speeltijd aan een punt door een inzet van Jens Jønsson te pareren. De middenvelder van AEK kwam vrij voor Gorter, maar schoot de bal van dichtbij recht op de sluitpost van Ajax.

Op zijn Instagram plaatste Gorter een foto van de redding met daarbij emoji's van een stiltegebaar en een knipoog. Het lijkt een signaal te zijn richting zijn critici. Trainer Maurice Steijn bombardeerde Gorter in augustus tot eerste doelman nadat Gerónimo Rulli langdurig geblesseerd raakte. Een onuitwisbare indruk heeft de 23-jarige goalie echter nog niet weten te maken. In de negen wedstrijden die Gorter dit seizoen speelde kreeg hij al zestien doelpunten tegen.

Diant Ramaj

Concurrent Diant Ramaj maakte vrijdagavond nog indruk tijdens het Keuken Kampioen Divisie-duel tussen Jong Ajax en VVV-Venlo (3-0 winst). De keeper mocht bij het beloftenelftal meedoen om wedstrijdfit te geraken en speelde een sterke wedstrijd, waarin hij zich wist te onderscheiden met een aantal goede reddingen. Jong Ajax-trainer Dave Vos was na afloop complimenteus.

De eerste lof richtte zich op de kwaliteiten van Ramaj met de bal aan de voet. "Hij heeft een prachtige trap, maar ik vind hem ook allround een hele goede keeper", zei Vos voor de camera bij ESPN.

"Zijn trap valt natuurlijk op, maar ik hou ervan als keepers lef hebben en ruimte uit hun goal wegnemen", vervolgde Vos. "Aan de bal durft hij uit te stellen, zodat de tegenstander druk komt zetten en je vanuit daar de oplossing zoekt." De 22-jarige Ramaj heeft de verwachtingen van de oefenmeester waargemaakt. "Als er een wat oudere keeper komt met wat meer ervaring, hoop je dat hij een bepaald niveau haalt. Dat doet hij en dat brengt rust in de ploeg."

Reacties Ajax-fans op Gorter

Op X, voorheen Twitter, wordt met verbazing gereageerd op de inmiddels verwijderde Story van Gorter. “Hij moet niet doen alsof hij Onana in het seizoen 2018/19 is”, reageert iemand, terwijl een ander schrijft: “Wat een kleuter!”

De inmiddels verwijderde Story van Gorter.

Waarom laat hij zich zo kennen? Steijn laat hem voorlopig staan, tenzij die zelfs wat breekt. Of hij voelt dat er iets gaande is, maar dit is een teamplayer onwaardig.