Gorter verklaart vast ritueel tijdens duels van Ajax: ‘Het houdt me bij de les’

Donderdag, 19 oktober 2023 om 18:28 • Jonathan van Haaster

Jay Gorter heeft verklaard waarom hij altijd kauwgom in de mond heeft tijdens wedstrijden van Ajax. De goalie laat in gesprek met Ajax Life weten dat hij voor een wedstrijd niet veel kan eten en daarom voor dat alternatief kiest. Ook vertelt Gorter over wat hij minst leuk vindt aan zijn keepersbestaan.

“Het leukste is dat mijn droom is uitgekomen", vertelt de 23-jarige Gorter over wat hem het meest bevalt aan zijn keepersleven. "Ik sta nu zelf op het veld van de Johan Cruijff ArenA. Het minst leuke is dat je als keeper altijd degene bent naar wie het laatst wordt gekeken. Er kan in het team voor je een hoop misgaan, maar jij bent degene die de bal uit het netje haalt.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Gorter stelt dat het goede gevoel bij hem én bij de supporters zomaar kan verdwijnen. "Het gevoel na een geweldige redding kan binnen een mum van tijd worden omgedraaid door een foutje. Mentaal is dat soms lastig. In Nederland heerst een afrekencultuur."

Gorter was vorig seizoen actief voor het Schotse Aberdeen, waarvoor de Amsterdammer viermaal in actie kwam. "Schotland is relaxter. Daar hebben ze zoiets van: we zijn allemaal mensen en maken soms fouten.”

Gorter legt daarnaast uit waarom hij altijd met kauwgom het veld op verschijnt. “Ik kan voor een wedstrijd niet veel eten. Na een pastamaaltijd voel ik me te vol, terwijl ik me juist zo licht mogelijk wil voelen. Dan moet je het uit iets anders halen."

“Sommige jongens nemen een gelletje", vervolgt Gorter. "Ik eet kauwgom met een hoge dosis cafeïne. Dat helpt me. Het geeft energie en houdt me bij de les. Ik deed dat bij Go Ahead Eagles al. Inmiddels is het een ding geworden. Misschien ook wel iets mentaals.”

Na zijn terugkomst uit Schotland leek Gorter ook dit seizoen niet te hoeven rekenen op een basisplaats. Eerste keus Gerónimo Rulli raakte echter al in de openingswedstrijd van het seizoen tegen Heracles Almelo zwaar geblesseerd. Trainer Maurice Steijn gaf vervolgens de voorkeur aan Gorter boven aankoop Diant Ramaj, omdat eerstgenoemde zijn teamgenoten op dat moment beter kende. Gorter stond sindsdien in iedere wedstrijd van Ajax onder de lat.