ED geeft update over toekomstplannen Ivan Perisic bij PSV: 'Betrouwbare bronnen hebben de indruk dat...'

Ivan Perisic heeft een aflopend contract bij PSV, en het is de vraag of hij dat gaat verlengen. Hoogstwaarschijnlijk wordt dat ergens in de komende weken bekend. Het Eindhovens Dagblad meldt zondag dat betrouwbare bronnen rond PSV op dit moment de indruk hebben dat de 36-jarige Kroaat nog een jaar blijft.

Het was een flinke verrassing toen Perisic in september vorig jaar bij PSV tekende. Hij was op dat moment een paar weken clubloos, na zijn vertrek bij Hajduk Split.

Perisic tekende een eenjarig contract in het Philips Stadion. Gedurende het seizoen werd hij steeds belangrijker voor de Eindhovenaren.

In totaal speelde de buitenspeler afgelopen seizoen 35 officiële duels voor PSV. Daarin was hij goed voor 16 goals en 11 assists. Met PSV werd Perisic op de slotdag van de Eredivisie landskampioen.

Nu het seizoen voorbij is, is het dus de vraag of Perisic zijn laatste wedstrijd voor PSV heeft gespeeld, of dat hij nog langer doorgaat. Zelf hoopt de club dat hij zijn contract op korte termijn met één jaar gaat verlengen.

Volgens het Eindhovens Dagblad zijn de afgelopen weken flinke vorderingen gemaakt. “Daarom leeft - zonder garanties te kunnen geven - bij betrouwbare bronnen rond PSV de indruk dat Perisic nog een jaar zal blijven”, schrijft de krant.

Toch bestaat er ook nog een mogelijkheid dat Perisic later in de transferperiode naar een Europese topclub zou willen. PSV heeft de mogelijkheid om in dat geval afspraken met hem te maken over een vergoedingssom.

Behalve van Perisic is ook van spits Luuk de Jong nog niet bekend wat zijn toekomstplannen zijn. Op korte termijn zal ook hij bekendmaken of hij nog een jaar bij PSV blijft voetballen.