Goed nieuws voor Peter Bosz: extra optie achterin dient zich aan voor PSV

Vrijdag, 25 augustus 2023 om 12:39

Armando Obispo heeft vrijdagochtend deelgenomen aan de training van PSV, zo meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De centrale verdediger van de Eindhovenaren stond al sinds april aan de kant met een knieblessure, maar is nu dus op de weg terug. De terugkeer van Obispo komt als geroepen, daar in de slotfase tegen Rangers FC (2-2) Jerdy Schouten en Ibrahim Sangaré centraal achterin speelden. Ook Olivier Boscagli viel uit tegen Rangers, of hij heeft meegetraind is nog onduidelijk.

Obispo ontwikkelde zich afgelopen seizoen onder Ruud van Nistelrooij als vaste kracht achterin. In 22 Eredivisie-duels maakte de 24-jarige verdediger twee doelpunten en was hij een keer aangever bij een doelpunt. PSV speelt momenteel met Boscagli en Ramalho achterin, met name laatstgenoemde is met de terugkeer van Obispo allesbehalve zeker van zijn plek in de basis.

Verder traint ook Jason van Duiven vrijdag mee bij het eerste van PSV. De Almelose aanvalsleider heeft Ricardo Pepi en Luuk de Jong voor zich te dulden, maar klopt toch nadrukkelijk op de deur bij trainer Peter Bosz. Vorig seizoen liet hij zich bij Jong PSV met veel doelpunten gelden in de Keuken Kampioen Divisie en ook dit jaar heeft hij al twee keer het net gevonden namens de beloftenploeg.

Ramalho traint ook ‘gewoon’ mee op De Herdgang. De Braziliaanse verdediger viel in de slotfase van het duel met Rangers uit, maar zijn blessure valt dus mee. PSV komt dit weekend niet in actie in de Eredivisie, waardoor de manschappen van Bosz zich volledig kunnen focussen op de return van het tweeluik met de Schotten. Woensdagavond trappen PSV en Rangers om 21:00 uur af in het Philips Stadion.