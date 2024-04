Goed nieuws voor Kroes? ‘De KNVB straft niet voor bezit aandelen in andere club’

De KNVB straft geen individuen voor het bezitten van aandelen van een andere club, zo heeft Mike Verweij maandag gezegd in Kick-off van De Telegraaf. De journalist bevestigt het nieuws dinsdag op X.

Filmregisseur Martin Koolhoven, bekend van films als Brimstone en Soof, plaatst op het sociale medium dat hij vindt dat het ‘hele voorkennis-verhaal aangaande Alex Kroes een frame is geweest van de RvC’.

De regisseur en auteur schrijft dat journalisten zonder kennis van zaken de informatie klakkeloos hebben overgenomen. Daarmee schaart hij zich achter de bestuursraad van de vereniging van Ajax, die de schorsing van Kroes wil afzwakken.

Iemand reageert onder het bericht van de regisseur met: “Het blijft staan dat hij geen Ajax-aandelen in bezit mocht hebben toen hij werkzaam was bij AZ.”

Verweij verheldert de situatie nog even op X. “Het klopt dat de KNVB daar geen individuen voor straft”, stelt Verweij over het feit dat Kroes in zijn tijd bij AZ aandelen bezat van Ajax.

De leden van Ajax verzoeken de bestuursraad van de Amsterdamse club momenteel in een brief vriendelijk, doch dringend, om RvC-voorzitter Michael van Praag ter verantwoording te roepen. De leden zijn van mening dat Van Praag karaktermoord heeft gepleegd op de momenteel geschorste algemeen directeur.

De leden vragen aandacht voor 'het feit' dat RvC-voorzitter Van Praag vorige week met voorbedachten rade karaktermoord zou hebben gepleegd op Kroes. “Alex is niet alleen lid van onze vereniging, maar Alex is bovenal onze vriend en speler bij de Ajax Zaterdag Amateurs. Wij kennen Alex allemaal geruime tijd (sommigen van ons kennen hem al meer dan veertig jaar) en in onze ogen staat de integriteit van Alex buiten kijf. Daarnaast kennen wij hem als een hardwerkende professional die gerespecteerd wordt om zijn kennis en kunde.”



