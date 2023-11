Goed nieuws voor Koeman: 2 sleutelspelers voor EK hervatten groepstraining

Dinsdag, 21 november 2023 om 07:08 • Wessel Antes • Laatste update: 09:57

Frenkie de Jong heeft de groepstraining bij FC Barcelona hervat, zo liet de Catalaanse grootmacht maandagavond weten via de officiële kanalen. De 26-jarige middenvelder heeft zich na een afwezigheid van bijna twee maanden weer gevoegd bij de selectie van trainer Xavi. Tegelijkertijd trainde Memphis Depay weer mee bij Atlético Madrid, een week voor het uitduel met Feyenoord in De Kuip.

De Jong liep een enkelblessure op in het gewonnen thuisduel van Barcelona met Celta de Vigo (3-2), waardoor hij twee interlandperiodes aan zich voorbij moest laten gaan. De controleur hoopt komende zaterdag zijn rentree te maken, wanneer Barça in LaLiga op bezoek gaat bij Rayo Vallecano.

De terugkeer van De Jong is belangrijk voor Barcelona, daar Xavi deze interlandperiode ook een middenvelder voor langere tijd zag wegvallen. De 19-jarige Gavi gaat het EK van 2024 in Duitsland niet halen wegens een zware knieblessure. Zijn afwezigheid is een grote domper voor bondscoach Luis de la Fuente, onder wie hij een reguliere basisspeler is. Ook Xavi doet normaliter steevast een beroep op Gavi.

Voor Barça komen er belangrijke weken aan met de laatste twee Champions League wedstrijden, tegen FC Porto (thuis) en Royal Antwerp (uit). In LaLiga gaat Barcelona op 3 december op bezoek bij Atlético, waarna koploper Girona een week later wordt ontvangen in Estadio Olímpico.

Depay

Ook Atleti bracht maandag dus positief nieuws naar buiten. Na drie vrije dagen kwam de selectie van trainer Diego Simeone weer bij elkaar in Madrid. Depay was de opvallende aanwezige, daar hij voor het eerst weer meedeed aan de groepstraining. De 29-jarige aanvaller kwam sinds 24 september niet meer in actie voor Atlético, dat die wedstrijd afsloot met een 3-1 zege op aartsrivaal Real Madrid.

Depay is herstellende van een spierblessure en ging maandag na de groepstraining nog de sportschool in. Het is nog niet bekend of de 88-voudig international volgende week kan spelen tegen Feyenoord. De in Moordrecht geboren spits zou, vlakbij zijn geboorteplaats, zijn eerste speelminuten in maanden kunnen maken. Zaterdagavond speelt het elftal van Simeone nog een thuiswedstrijd tegen Mallorca.

Ook voor bondscoach Ronald Koeman is de terugkeer van De Jong en Depay goed nieuws, daar het duo behoort tot het kleine groepje spelers dat (indien fit) zeker lijkt van een basisplaats in het Nederlands elftal. Het reeds geplaatste Oranje komt dinsdagavond om 20:45 uur nog in actie tegen Gibraltar, waarna in maart pas de volgende interlandperiode volgt.