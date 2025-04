Goed nieuws voor Ajax? Sky Sport Italia geeft update over trainerszoektocht van AS Roma

Cesc Fàbregas is aan de shortlist van AS Roma toegevoegd, zo meldt Sky Sport Italia. Er is zelfs al contact met de 37-jarige trainer van Como geweest, klinkt het. Francesco Farioli staat ook nog steeds op het lijstje van de Romeinen, maar is, net als Fàbregas, niet de topkandidaat.

Fàbregas is bezig aan een geweldig seizoen met Como. De Spanjaard bezet momenteel de elfde plaats in de Serie A met de ploeg die vorig jaar promoveerde. Fàbregas wordt in Italië bewierookt voor zijn prestaties met de relatief kleine club.

Claudio Ranieri zwaait momenteel de scepter bij Roma, maar zal na dit seizoen verdergaan als adviseur. In die rol buigt hij zich samen met de eigenaren momenteel over zijn opvolger in de dug-out.

Naast Fàbregas en Farioli staan ook Patrick Vieira (Genoa) en Stefano Pioli (Al-Nassr) op de lijst. Laatstgenoemde, die een verleden heeft bij onder meer AC Milan, geldt als topkandidaat.

Ranieri was begin maart nog lovend over Fàbregas, die toen met Como op bezoek kwam bij Roma. “Ik heb hem verteld dat hij het ver gaat schoppen. Zo’n jonge trainer die zijn team op deze manier laat spelen is voorbestemd voor de absolute top”, aldus de trainer.

Eerder werd bekend dat Farioli een afkoopsom van vijf miljoen euro in zijn contract heeft staan bij Ajax. Ook diverse leden van de technische staf zijn voor een vaste som op te halen.

Farioli wordt al langer in verband gebracht met een overstap naar Roma. Volgens De Telegraaf zit ook Aston Villa op het vinkentouw. Unai Emery zwaait momenteel de scepter in Birmingham.