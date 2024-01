Goed nieuws voor Ajax: Conference League-opponent raakt sterspeler kwijt

Faris Moumbagna maakt de overstap van FK Bodø/Glimt naar Olympique Marseille. Dat maken beide clubs bekend via de officiële kanalen. De Noorse club ontvangt acht miljoen euro voor de 23-jarige spits, die momenteel nog met Kameroen actief is op de Afrika Cup. Na afloop van het toernooi sluit hij dus aan bij de Franse club.

Moumbagna speelde nog maar een jaar bij Bodø/Glimt, dat hem vorig jaar voor 350.000 euro over had genomen van Kristiansund. Nu maakt de club uit het noorden van Noorwegen dus een flinke winst op de spits.

Op de clubwebsite blikt de Bodø/Glimt terug op het afgelopen jaar van Moumbagna. "Hij werd Noors kampioen, geselecteerd voor het nationale team en Glimt's topscorer in de Conference League. Wij wensen Faris Pemi Moumbagna veel succes in Marseille."

L’attaquant camerounais rejoint l’OM en provenance du FK Bodø/Glimt et arrivera à Marseille après la #CAN2023 qu’il dispute actuellement avec les Lions Indomptables ?? pic.twitter.com/SVm8aIuSXw — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 20, 2024

Moumbagna was dus een belangrijke speler voor Bodø/Glimt. Vorig seizoen maakte hij 18 treffers in 36 officiële duels, dit seizoen wist hij zes keer te scoren in twaalf duels.

Hij was drie keer trefzeker in de groepsfase van de Conference League, waardoor Bodø/Glimt tweede eindigde in de poule met verder Club Brugge, Besiktas en Lugano.

Volgende maand is Ajax de tegenstander van Bodø/Glimt in de tussenronde van de Conference League. De Amsterdammers eindigden als derde in hun Europa League-poule, waardoor ze in de tweede seizoenshelft op een lager toneel actief zullen zijn in Europa.

Op 15 februari ontvangt Ajax de Noren, een week later staat de return op het programma. Moumbagna zal daar dus niet meer aan deelnemen.

