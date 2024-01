Goed nieuws over Bas Dost: ‘Als laatste test positief is, wil hij rentree maken’

Het gaat goed met Bas Dost. Dat bevestigt Carlos Aalbers, technisch directeur van NEC, in een video op de kanalen van de club. Dost ging eind oktober plots naar de grond in het Eredivisie-duel met AZ, naar later bleek vanwege een ontstoken hartspier. Daar is de 34-jarige spits momenteel van aan het herstellen, en hij hoopt op termijn zijn rentree weer te kunnen maken.

In een video-item op de clubkanalen van NEC gaat Aalbers in op een aantal zaken die spelen rondom de club. Onder meer Dost komt ter sprake, en daar heeft de technisch directeur een positieve update over.

“Ik heb gisteren nog zijn agent gesproken”, opent Aalbers. “Het gaat goed met Bas. Hij heeft op 15 januari zijn laatste controle. We moeten afwachten of daar groen licht uit voortkomt. Maar Bas voelt zich goed, en als het positief is op 15 januari, dan wil Bas graag weer opstarten om terug te komen. Hij wil en zegt dat hij gaat terugkomen. Dus laten we hopen dat dat gaat gebeuren. Dat is mooi voor Bas en NEC.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Dat doet iedereen hartstikke goed”, vervolgt hij. “En ook om te horen dat Bas het heel erg goed naar zijn zin heeft bij NEC. Zelf wil hij laten zien dat hij zo geen afscheid wil nemen. Maar nogmaals: gezondheid gaat boven alles.”

NEC begon het seizoen moeizaam, maar leek na het incident met Dost ineens de smaak te pakken te krijgen. Sindsdien werd er nog maar één wedstrijd verloren: thuis tegen Ajax, met 1-2. Verdediger Bram Nuytinck krijgt bij ESPN de vraag in hoeverre de situatie van Dost het team dichter bij elkaar heeft gebracht.

“Dat zou je misschien wel zeggen, maar ik denk misschien toch van niet”, aldus de mandekker. “Als Bas er nog bij was geweest, hadden we nog meer punten gepakt. Daar geloof ik echt in. Ik vind Bas eigenlijk de belangrijkste speler voor ons. Maar zo’n incident brengt je ploeg misschien wel wat dichter bij elkaar. En de wedstrijden die je daarna speelt, wil je ook winnen voor Bas.”

Nuytinck is blij met de positieve update rondom Dost. “Dat is fantastisch nieuws. Bas heeft sowieso wel die mentaliteit om terug te komen. Hij heeft ook al gezegd dat hij er honderd procent voor gaat, als hij groen licht krijgt. Dus dit is wel echt goed nieuws, ook voor de club en het team.”

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties