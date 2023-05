Godts onthult waarom juist hij de vierde penalty van Ajax nam tegen PSV

Donderdag, 4 mei 2023 om 10:50 • Wessel Antes • Laatste update: 10:56

De zeventienjarige Mika Godts vult donderdagochtend Het Nieuwsblad met zijn eerste grote interview. De strafschop van de Belgische buitenspeler van Ajax was afgelopen zondag een lichtpuntje tijdens de verloren penaltyreeks (2-3) in de finale van de TOTO KNVB Beker tegen PSV (1-1 na 120 minuten). In gesprek met de Belgische ochtendkrant vertelt Godts onder meer waarom hij de vierde Amsterdamse strafschop nam.

Godts houdt wel van de directe cultuur in Nederland. “Het gaat er hier een stuk harder en directer aan toe dan in Genk, maar dat ligt me wel. In mijn spel leg ik sowieso lef, want ik ben iemand die de bal vraagt en dan de tegenstander opzoekt, een beetje uitdaagt. En naast het veld uit ik ook mijn gedachten. Ik ga hier niet tegen Tadic lopen schreeuwen, maar als ik iets zie dat beter kan, zeg ik hem dat gewoon.” Ajax nam Godts afgelopen winter voor een miljoen euro over van KRC Genk.

Ook voorafgaand aan de strafschoppenreeks tegen PSV toonde Godts zijn lef. “'Ik kwam vier minuten voor tijd in het veld, dus veel ballen had ik niet geraakt. Maar voor de penaltyreeks vroeg de coach wie wilde trappen. De eerste drie lagen vast, de vierde lag nog open. Hij keek in mijn richting, dus hapte ik toe.” Godts maakte zich weinig zorgen. “Ik heb vooral veel vertrouwen in mijn traptechniek. Toen ik op de middellijn stond, had ik wel zenuwen, maar ik vind: als je alles goed doet, kun je niet missen.” Uiteindelijk was de penalty van Godts niet perfect, maar koos PSV-doelman Joël Drommel voor de verkeerde hoek. Toch verloor Ajax de serie en daarmee de bekerfinale.

Desalniettemin is Godts blij met zijn keuze voor Ajax. “Nog meer dan Genk zet Ajax in op doorstroming van de eigen jeugd. De wisselwerking tussen Jong Ajax en Ajax 1 vind ik top. Pas een uurtje van tevoren weet ik soms met wie ik meetrain, maar dat is niet erg. Het zet je met beide benen op de grond.” Godts speelde tot dusver zes minuten in de hoofdmacht van Ajax. In het beloftenelftal staat de teller op 655 speelminuten, verdeeld over tien optredens in de Keuken Kampioen Divisie. Daarin staat de teller op twee doelpunten en één assist.