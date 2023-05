Goals & Gossip: Ihattaren zet na verkoop van miljoenenvilla ook huis te koop

Maandag, 1 mei 2023 om 18:05 • Wessel Antes • Laatste update: 18:18

Hate it or love it, maar het privéleven van de voetballers en hun WAGs is de guilty pleasure van menig liefhebber van het spelletje. Voetbalzone staat uiteraard in het teken van het voetbalnieuws, maar heeft in Goals & Gossip speciale aandacht voor de handel en wandel van de sterren ver buiten de krijtlijnen.

Mohamed Ihattaren heeft zijn herenhuis in Vleuten te koop gezet voor een vraagprijs van 925.000 euro. De linkspoot kocht het optrekje in de Utrechtse woonplaats slechts een jaar geleden voor 962.500 euro, maar is bereid een verlies te nemen om de woning alweer van de hand te doen. Het lijkt erop dat Ihattaren definitief verder gaat in Italië, waar hij probeert te werken aan een terugkeer als voetballer bij grootmacht Juventus. Of de verkoop te maken heeft met de eerdere dreiging vanuit het criminele circuit is niet bekend. Op foto's van de website funda is te zien dat het huis inmiddels al is leeggehaald.

De woonkamer van het herenhuis in Vleuten.

Begin vorig jaar zette Ihattaren zijn miljoenenvilla in Tilburg te koop. Dat deed de 21-jarige Utrechter nog geen drie maanden na de aankoop van het luxueuze optrekje. Op die villa maakte Ihattaren een verlies van een paar ton. Bij de verkoop van het herenhuis in Vleuten lijkt de voormalig middenvelder van Ajax en PSV een stuk minder verlies te gaan lijden. De toekomstige koper kan na aanschaf rekenen op een woonoppervlakte van 189 vierkante meter met een zonnige achtertuin.

De achtertuin van het herenhuis in Vleuten.

