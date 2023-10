Go Ahead ontsnapt door oliedomme rode kaart in extra tijd aan bekerblamage

Dinsdag, 31 oktober 2023 om 22:59 • Lars Capiau • Laatste update: 23:47

Go Ahead Eagles is ontsnapt aan een bekerblamage. Op bezoek bij Koninklijke HFC slikte het in de 85ste minuut de 1-0, maar kroop het in blessuretijd door het oog van de naald: 1-1. In de extra tijd walsten de Deventenaren mede door een oliedomme rode kaart over de amateurploeg heen: 1-4. Vitesse kwam eerder op de avond ook al met de schrik vrij, waar sc Heerenveen en Almere City wél een eenvoudige bekeravond kenden.

Koninklijke HFC - Go Ahead Eagles 1-4

Ook Go Ahead Eagles had het zeer lastig met een stugge amateurploeg. De Deventenaren keken na een uur spelen nog tegen een 0-0 tussenstand aan. De ploeg van René Hake creëerde enkele kansen in het eerste bedrijf. Zo zag Bobby Adekanye zijn inzet van dichtbij net naast rollen. In het laatste kwartier kwam Philippe Rommens nog het dichtst bij een doelpunt.

Zijn vrije trap spatte uiteen op de binnenkant van de paal, maar ging er niet in. In de absolute slotfase dacht Koninklijke HFC een stunt te voltooien. Een lange bal werd erbarmelijk slecht verdedigd door de uitploeg, waarna Yassine Bouchnafa profiteerde: 1-0. In de blessuretijd kopte Gerrit Nauber echter de gelijkmaker binnen, waardoor het verlengen werd in het bekeraffiche.

In de verlenging kwam Koninklijke HFC met tien man te staan. Xander van den Berg kon na een onbegrijpelijke en onbesuisde sliding van achter inrukken. Go Ahead profiteerde vrijwel direct van de manmeersituatie. Een schot van Oliver Edvardsen van randje zestien was de HFC-doelman te machtig: 1-2. Na gepruts achterin besliste Sylla Sow de wedstrijd: 1-3. Thibo Baeten nam uiteindelijk het slotakkoord voor zijn rekening: 1-4.

sc Heerenveen - VVV-Venlo 5-1

Sc Heerenveen rekende al in de eerste helft af met VVV-Venlo. Pelle van Amersfoort legde de Venlonaren met een hattrick hoogstpersoonlijk over de knie. De geboren Heemskerker knikte van dichtbij de 1-0 binnen, waarna hij uit een opnieuw ingebrachte corner ook de verdubbeling voor zijn rekening nam. De derde maakte Van Amersfoort op slag van rust, met een schot in de linkerhoek: 3-0. Espen van Ee maakte er met zijn eerste treffer in een Heerenveen-shirt 4-0 van. Sulyman Allouch tekende in het laatste kwartier voor de eretreffer, nadat zijn schot er in hobbelde. Het slotakkoord was voor Daniel Karlsbakk: 5-1.

OJC Rosmalen - Almere City FC 1-8

Almere City kende ook een gemakkelijke avond in de TOTO KNVB Beker. Kornelius Hansen schoof al in de vijfde minuut de openingstreffer binnen, waarna de Noor ook de tweede treffer op zijn naam zette. Mouad Hassan deed iets terug namens OJC Rosmalen, maar de Eredivisionisten liepen via Thomas Robinet, zijn hattrick completerende Hansen, Yoann Cathline, Lance Duijvestein en Milan Corryn uit naar een eenvoudige 1-8 zege.

RKSV Groene Ster - Vitesse 0-1

Een armetierig spelend Vitesse kwam in de eerste helft niet tot scoren tegen RKSV Groene Ster. Echt gevaarlijk werd de ploeg van Philip Cocu ook niet. Verder dan enkele gekraakte pogingen van Million Manhoef en kansjes voor Amine Boutrah en Said Hamulic kwamen de Arnhemmers niet.

Ook in de tweede helft kwam de Eredivisionist niet tot echt goede kansen tegen de derdedivisonist, behalve een schot van Manhoef op de lat. Er kwam nog een flinke smet op de avond voor Vitesse. Miliano Jonathans moest met een ogenschijnlijk zware knieblessure het veld per brancard verlaten. In de slotfase kon Vitesse uiteindelijk toch nog juichen. Dominik Oroz tekende in de 83ste minuut voor de enige en winnende treffer: 0-1.