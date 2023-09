Go Ahead entertaint en stuurt kansloos Heerenveen met nederlaag naar huis

Zaterdag, 2 september 2023 om 20:42 • Jonathan van Haaster

Go Ahead Eagles heeft een overtuigende zege geboekt op sc Heerenveen. In de eigen Adelaarshorst was de ploeg van trainer René Hake met 3-2 te sterk voor de Friezen. Bas Kuipers en Philippe Rommens zorgden er al voor rust voor dat het 2-0 stond. In blessuretijd zorgde Charlie Webster, ondanks een vermeende overtreding op Jeffrey de Lange, voor de 2-1. Na rust kreeg Webster rood voor een harde charge op Evert Linthorst en buitte Sylla Sow de overtalsituatie uit. De late 3-2 van Osame Sahraoui bleek voor de statistieken. Go Ahead staat na drie duels op zes punten, terwijl Heerenveen hetzelfde puntenaantal heeft behaald na vier wedstrijden.

Kees van Wonderen voerde één noodgedwongen wijziging door in zijn opstelling. In het met 4-1 gewonnen duel met FC Volendam kreeg Bobby Adekanye rood, waardoor hij geschorst moest toekijken. De negentienjarige Jakob Breum was zijn vervanger op de rechtsbuitenpositie. De Deen moest net als Willum Willumsson en Oliver Edvardsen spits Victor Edvardsen zien te bereiken. Aan de kant van sc Heerenveen moest Sahraoui noodgedwongen genoegen nemen met een reserverol. De technicus, die vervangen werd door Webster, raakte afgelopen week op de training geblesseerd door een tackle van teamgenoot Luuk Brouwers. Laatstgenoemde stond in de basis, doordat Thom Haye vorige week tegen Sparta Rotterdam (1-3 nederlaag) in blessuretijd een directe rode kaart pakte.

Go Ahead ging zeer overtuigend van start en dat leek al in de tweede minuut tot de openingstreffer te leiden. Victor Edvardsen schoot na slordig balverlies bij Heerenveen bekwaam binnen, maar bleek buitenspel te hebben gestaan. Die tegenvaller deerde Go Ahead echter allerminst, terwijl Heerenveen amper tot een fatsoenlijke aanval kwam. Een doelpunt van Kowet leek een kwestie van tijd en dat bleek ook het geval. Rommens bezorgde de bal uit een ingestudeerde hoekschop bij Kuipers, die zijn schot feilloos in de korte hoek zag belanden: 1-0.

Go Ahead bleef ook na die treffer de betere partij en kreeg vijf minuten voor rust een strafschop. Oliver Edvardsen speelde Brouwers door zijn binnen middels een 'akka', waarna hij hard op zijn voet geraakt werd door Hussein Ali. Jannick van der Laan gaf een strafschop, die door Rommens benut werd: 2-0. Dat leek ook de ruststand te worden, tot de blessuretijd aanbrak. Een diepe bal van Syb van Ottele kwam tussen De Lange en Ion Nicolaescu terecht. Zij botsten, waarna Webster de bal voor het intikken had: 2-1. Go Ahead was woedend, claimde een overtreding op De Lange en protesteerde hevig bij Van der Laan, die daarop geel toonde aan Jamal Amofa, Victor Edvardsen én Kuipers.

Ondanks de aansluitingstreffer was Go Ahead ook in de openingsfase na rust de bovenliggende partij. Het leidde tot een kans voor Breum, wiens schot ternauwernood nog gekraakt kon worden door Mats Köhlert. De kans op een resultaat voor Heerenveen werd na een klein uur ernstig verkleind na de rode kaart voor Webster. De Engelsman mocht gaan douchen na een spijkerharde tackle op Linthorst. Van Ottele speelde en zwakke tweede helft en leed in minuut 66 fataal balverlies. Victor Edvardsen nam over en bezorgde de bal bij Sow, die koel bleef en Noppert passeerde: 3-1. Go Ahead kreeg meerdere mogelijkheden op de 4-1, maar vijf minuten voor tijd maakte invaller Sahraoui er juist 3-2 van. De Noor troefde Kuipers op snelheid af en schoof beheerst binnen. Een gelijkmaker zat er echter niet meer in.