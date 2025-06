Go Ahead Eagles ziet bekerwinnaar voor slechts 1,5 miljoen euro vertrekken naar nationale topclub

Go Ahead Eagles raakt een belangrijke speler van afgelopen seizoen kwijt. De Telegraaf weet dat Enric Llansana vanaf de komende jaargang voetbalt bij Anderlecht, dat slechts een gelimiteerde afkoopsom hoeft af te tikken.

De inmiddels 24-jarige Llansana werd drie seizoenen overgenomen van Ajax, waar hij de laatste stap naar het eerste elftal niet wist te zitten. Afgelopen seizoen was hij een van de absolute sterkhouders in het team van de TOTO KNVB Bekerwinnaar.

Llansana heeft nog een contract tot slechts 2026, waardoor er al de nodige vragen waren over zijn toekomst. Waar de club erin slaagde Victor Edvardsen, Joris Kramer en Evert Linthorst langer te strikken, bleef het relatief stil rondom Llansana.

Door een gelimiteerde afkoopsom van slechts 1,5 miljoen euro haalt Anderlecht een vrij goedkope versterking binnen. De topclub uit Brussel deed afgelopen januari al zaken met Excelsior, dat Cédric Hatenboer deze zomer definitief ziet verkassen naar Anderlecht.

Llansana, afgelopen seizoen een onbetwiste basisspeler onder de inmiddels vertrokken succestrainer Paul Simonis, had ook interesse gewekt van Union Sint-Gillis. De landkampioen van België vist achter het net.

Met de transfer van Llansana is de eerste speler uit het succesteam dan definitief vertrokken. Trainer Simonis bleek ondanks zijn contractverlenging onhoudbaar en is inmiddels werkzaam bij VfL Wolfsburg in de Bundesliga.

In totaal kwam Llansana tot 92 optredens voor Go Ahead. Daarin was de middenvelder goed voor zeven goals en zes assists.