Go Ahead Eagles verslaat FC Volendam na zeer productieve eerste helft

Zaterdag, 19 augustus 2023 om 23:00 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:21

Go Ahead Eagles heeft zich op uitstekende wijze gerevancheerd voor de 5-1 nederlaag vorige week bij AZ. De ploeg van trainer René Hake was veel te sterk voor FC Volendam: 4-1. Bas Kuipers, Oliver Edvardsen en Willum Willumsson zorgden voor de 3-0 ruststand. Vlak voor rust pakte Bobby Adekanye rood voor een harde tackle op Calvin Twigt, maar dat deerde de Deventenaren weinig. Daryl van Mieghem maakte de 3-1, maar dichterbij kwam het ondanks enkele goede kansen niet. Enric Llansana besliste het duel met zijn eerste treffer voor de club: 4-1.

Ten opzichte van de wedstrijd in Alkmaar koos Hake ervoor om Gerrit Nauber naar de bank te verwijzen. Zijn plek in het hart van de verdediging werd ingenomen door Joris Kramer. Xander Blomme en Jakob Breum Martinsen verdwenen eveneens naar de bank. Hake gaf de voorkeur aan respectievelijk Evert Linthorst en Oliver Edvardsen. Aan de kant van Volendam ontbrak aanvoerder Carel Eiting ook deze week. De middenvelder wil vertrekken naar FC Twente en vroeg een kortgeding aan tegen zijn club. De uitspraak daarvan wordt volgende week verwacht. Robert Mühren kreeg tegen Vitesse (1-2 nederlaag) rood en zat zijn eerste van twee wedstrijden schorsing uit. Lequincio Zeefuik was zijn vervanger in Deventer. Trainer Matthias Kohler voerde verder geen wijzigingen door.

Go Ahead pakte na dertien minuten spelen de leiding. Na een vlotlopende aanval gaf Adekanye mee aan Mats Deijl, wiens voorzet niet goed werd verwerkt door Volendam-goalie Mio Backhaus. De mee opgekomen Kuipers maakte daar van dichtbij dankbaar gebruik van: 1-0. Deijl was ook bij de 2-0 van grote waarde. De rechtsback legde prima terug op Oliver Edvardsen, die overtuigend raak schoot. De derde treffer viel vijf minuten voor rust. Willumsson draaide kinderlijk eenvoudig weg bij Brian Plat, die moest toezien hoe de IJslander keurig afrondde in de verre hoek: 3-0. Toch eindigde de eerste helft met een domper voor de Deventenaren. Een overtreding van Adekanye op Twigt werd met geel bestraft, maar op aanraden van de VAR ging arbiter Edwin van de Graaf naar het scherm. De gele kaart van Adekanye werd ingeruild voor een rode.

Volendam greep de overtalsituatie aan als reddingsboei en vond direct de aanval in de tweede helft. Het leidde tot een gevaarlijk schot van Damon Mirani, dat onderweg naar de korte hoek op het laatste moment van richting werd veranderd. Ook Twigt was dreigend, maar zijn voorzet in de zestien leverde niets op. Net op het moment dat Volendam niet meer terug in de wedstrijd leek te kunnen komen, dook Van Mieghem op in de zestien. De vleugelaanvaller schoot met links keurig raak in de verre hoek: 3-1. Zeefuik kwam vervolgens dicht bij de aansluitingstreffer. De spits draaide knap weg en schoot rakelings naast. Debutant en invaller Quincy Hoeve dacht niet veel later een rebound binnen te tikken. Jeffrey de Lange bleek echter niet te passeren. Aan de andere kant maakte Go Ahead het af via een heerlijk schot van Llansana: 4-1.