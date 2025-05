Paul Simonis is een van de opties die West Bromwich Albion overweegt voor aankomend seizoen, zo meldt Sky Sports. De veertigjarige trainer van Go Ahead Eagles verlengde deze maand zijn contract in Deventer tot medio 2027. Simonis werd eerder nog genoemd als mogelijke vervanger van de vertrekkende Francesco Farioli bij Ajax.

Simonis is niet de voornaamste kandidaat om Tony Mowbray bij the Baggies te vervangen. Assistent-manager van Ange Postecoglou bij Tottenham Hotspur Ryan Mason lijkt de prioriteit te hebben. De 33-jarige Engelsman lijkt dezer dagen definitief zijn beslissing te nemen.

Mocht Mason de rol als manager niet accepteren, dan zijn naast Simonis ook Minnesota United-coach Eric Ramsay en Queens Park Rangers-manager Marti Cifuentes opties. In januari werd Mason ook al gelinkt aan West Bromwich.

In een eerder interview met RTV Oost liet Simonis weten dat hij blij is bij de regerend bekerwinnaar. “Ik ben heel blij bij deze geweldige club en ik heb het enorm naar mijn zin.”

Simonis stond dit seizoen voor het eerst op eigen benen. De oefenmeester kwam in de zomer van 2024 over van sc Heerenveen, waar hij fungeerde als assistent van Kees van Wonderen. Tussen 2020 en 2022 was Simonis ook de rechterhand van Van Wonderen, maar toen bij Kowet.

Bij West Bromwich Albion zou de Leidschendammer aan de slag gaan bij de nummer negen van het Championship. De laatste keer dat de ploeg op het hoogste niveau speelde was tijdens het seizoen 2020/21. Toen eindigde West Brom negentiende.

Voor Go Ahead Eagles staat er een bijzonder seizoen voor de deur. De ploeg uit Deventer gaat voor het eerst meedoen aan een Europees eindtoernooi sinds 1984.