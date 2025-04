Go Ahead Eagles-ster haalt uit naar journalist: ‘Hij praatte zoveel onzin over mij’

Victor Edvardsen is niet blij met een journalist van RTV Oost, zo laat de aanvaller weten Bij Andy in de Auto. Volgens de Zweedse spits wordt er veel onzin over hem geschreven.

Eerder dit seizoen plaatste Edvardsen in zijn Instagram-story een opvallend bericht: “De haters maken mij sterker”. Het bericht van de Zweed kwam uit het niets en leverde de nodige speculatie op.

Andy van der Meijde wil van de speler van Go Ahead Eagles weten aan wie het bericht gericht was. “Er was één journalist van RTV Oost die vorig jaar steeds negatief over mij was. Ik ga zijn naam niet zeggen, maar hij praatte zoveel onzin over mij. Hij zei dat ik niet fit was en niet goed genoeg voor het team was etc. Toen ik in de gym was besloot ik deze tekst te plaatsen. De gym is voor mij therapie”, laat Edvardsen weten.

Sommige mensen dachten dat het bericht wellicht gericht was aan de vorige trainer René Hake. Edvardsen onthult dat daar wel een kern van waarheid in zit. “Het was ook een beetje gericht aan hem. Hij snapte mij niet volledig en hoeveel potentie ik had. Ik vertelde hem: ‘Je moet mij gebruiken en op mijn beste positie zetten. Als je mij niet wil gebruiken met mijn kwaliteiten, dan heeft het geen nut voor mij om hier te blijven.’”

Na een lastige seizoensstart is de club uit Deventer bezig aan een ongekend seizoen. “Het voetbal dat we vorig seizoen speelde was anders dan hoe we nu spelen. Ik denk dat we nu het beste voetbal van heel Nederland spelen”, laat Edvardsen weten.

De 29-jarige Zweed is één van de uitblinkers bij de bekerwinnaar en vertelt over zijn routine: “Ik train vaker in de gym. Voedsel is heel belangrijk en ook hoe je slaapt. We hebben drie verdiepingen in mijn huis. Mijn vriendin en mijn zoon slapen op de derde verdieping en ik slaap op de tweede verdieping”, onthult de aanvaller.

Vervolgens komt Edvardsen met een bijzondere onthuling over teamgenoot Oliver Antman. “Antman heeft een jong dochtertje en deed hetzelfde, maar ze zijn nu verhuisd naar een appartement met minder ruimte. Hij slaapt nu wel samen, maar doet 's nachts geen oog dicht. Voorlopig wil ik deze situatie zo houden, maar misschien als mijn zoon wat ouder is kunnen mijn vrouw en ik wel weer samen slapen”, laat Edvardsen weten.