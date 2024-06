Go Ahead Eagles staat voor tweeluik met SK Brann, de nummer twee van Noorwegen

SK Brann is de tegenstander van Go Ahead Eagles in de tweede voorronde van de Conference League. De Deventenaren reizen af naar Bergen, waar de nummer twee van de Eliteserien de tegenstander zal zijn. Kowet start met een thuiswedstrijd in de Adelaarshorst.

Go Ahead Eagles wist afgelopen seizoen de play-offs om Europees voetbal te winnen en stroomt daardoor in de tweede voorronde van de Conference League in. Met het Noorse Brann heeft de club van trainer René Hake direct een behoorlijke uitdaging te pakken.

Naast Brann behoorden BK Häcken (Zweden), FCB Magpies (Gibraltar)/Derry City (Ierland), Valur (IJsland)/KF Vllaznia (Albanië) en Cliftonville (Noord-Ierland) tot de mogelijke tegenstanders van Go Ahead Eagles. Op papier is de nummer twee van Noorwegen misschien wel de zwaarst mogelijke uitkomst van de loting.

Brann is namelijk volop bezig aan de competitie, terwijl de selectie van Go Ahead Eagles nog vakantie viert na een lang seizoen. De duels in de tweede voorronde van de Conference League worden afgewerkt op 25 juli en 1 augustus.

Mocht Go Ahead Eagles het tweeluik met Brann overleven, volgen de derde voorrondes op 8 en 15 augustus. De allesbeslissende play-offs worden gespeeld op 22 en 29 augustus. De club uit Deventer speelt tegen Brann voor de derde keer in de clubhistorie Europees voetbal.

Brann heeft een stuk meer ervaring op Europees niveau. Vorig seizoen speelden de Noren nog tegen AZ in de play-offs van de Conference League. AZ speelde destijds tweemaal gelijk (1-1 en 3-3), om zich vervolgens via strafschoppen alsnog te kwalificeren voor het hoofdtoernooi.

