Go Ahead Eagles slaat enorme slag met contractverlenging van sterspeler

Go Ahead Eagles is erin geslaagd om één van zijn grootste sterren van het afgelopen seizoen langer vast te leggen. Victor Edvardsen heeft zijn contract met twee jaar verlengd en ligt nu tot medio 2028 vast in de Adelaarshorst.

Edvardsen kwam in de zomer van 2023 over van Djurgårdens IF uit zijn thuisland Zweden. De 29-jarige spits uit Göteborg maakte in zijn eerste seizoen zeven doelpunten.

In zijn tweede seizoen was hij goed voor negen doelpunten en zes assists over alle competities. Het absolute hoogtepunt volgde op 21 april, toen de Deventenaren AZ na stafschoppen versloegen in de finale van de TOTO KNVB Beker.

Dankzij dat succes mogen Go Ahead en Edvardsen op 3 augustus aantreden tegen PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. De ultieme beloning kwam in de vorm van plaatsing voor de competitiefase van de Europa League.

“Mijn familie en ik vinden het hier fantastisch en we voelen de liefde van de club en de supporters elke dag", laat Edvardsen weten in een eerste reactie op de clubwebsite.

"Ik kijk ernaar uit om het volgende Eagles-hoofdstuk heel mooi te maken en ik kan niet wachten om Europa League te spelen met deze schitterende club. Laten we samen nieuwe mooie herinneringen maken!”

Technisch manager Paul Bosvelt is eveneens in zijn nopjes. “Victor is in het afgelopen seizoen een belangrijke pion geweest in ons spel. Naast dat hij vaker het eindstation was, werd hij ook veel gebruikt als aanspeelpunt waardoor de ploeg tot aanvallen kon komen."

"Ook in het drukzetten heeft hij een belangrijke rol en hij is vaak degene die daarin het initiatief neemt. We zijn dan ook erg blij dat hij langer aan ons verbonden is", aldus Bosvelt. Eerder verlengde de club al de contracten van Evert Lithorst en Joris Kramer.