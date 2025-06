Go Ahead Eagles schakelt razendsnel en vindt opvolger voor Paul Simonis

Go Ahead Eagles is dicht bij het aantrekken van de opvolger van de naar VfL Wolfsburg vertrekkende trainer Paul Simonis. Voetbal International meldt woensdag dat Melvin Boel de honneurs gaat waarnemen in Deventer.

Alleen de laatste formaliteiten hoeven nog afgehandeld te worden, alvorens Simonis definitief de overstap maakt naar de Bundesliga. De oefenmeester was al langer in gesprek met die Wölfe, dat meerdere kandidaten op zijn lijstje had staan.

Go Ahead heeft na het aangekondigde vertrek van Simonis, die afgelopen seizoen met de club de TOTO KNVB Beker won, snel geschakeld. De club is uitgekomen bij Boel.

De 38-jarige trainer van FC Dordrecht wordt in Deventer gezien als een ‘jonge, ambitieuze hoofdtrainer die voor verzorgd en aanvallend voetbal staat’.

Afgelopen seizoen loodste Boel zijn ploeg naar een vijfde plek op de ranglijst in de Keuken Kampioen Divisie. FC Dordrecht kwam zelfs behoorlijk dicht bij een ticket naar de Eredivisie, maar in de halve finale van de play-offs verloor de club van Willem II na strafschoppen.

Vanaf 2017 was Boel al werkzaam bij meerdere jeugdelftallen van Feyenoord en sinds 2024 kreeg hij de functie als hoofdtrainer bij FC Dordrecht. Daar lijkt hij dus na een jaar al te vertrekken.

Go Ahead Eagles is hard bezig om ook voor komend seizoen een sterke selectie klaar te zetten. Zo heeft Victor Edvardsen onlangs zijn contract met twee jaar verlengd en hij ligt nu tot medio 2028 vast in de Adelaarshorst.