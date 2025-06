Go Ahead Eagles haalt gigantisch uit in eerste officieuze wedstrijd onder Melvin Boel

Go Ahead Eagles heeft een veelbelovende start van de voorbereiding gemaakt. De bekerhouder was in de eerste officieuze wedstrijd onder nieuwbakken trainer Melvin Boel met liefst 0-19 te sterk voor VV Terwolde, dat afgelopen seizoen onderin meedeed in de vierde klasse.

De van De Graafschap overgekomen Yassir Salah Rahmouni opende de score door via de binnenkant van de paal raak te schieten. Milan Smit zorgde snel daarna voor de 0-2 met een rake kopbal. Leon Opdam schoof beheerst binnen voor de 0-3.

Jakob Breum zorgde voor de 0-4 door met links af te ronden, waarna Opdam zijn tweede van de middag maakte. Milan Smit verzorgde het derde doelpunt in drie minuten tijd, vlak voordat Breum de 0-7 ruststand op het bord zette.

Na rust was Kowet nog een stuk productiever. Thibo Baeten maakte vier minuten na rust de 0-8. De 0-9 werd gemaakt door clubheld Victor Edvardsen, die zijn kwaliteiten liet zien met een fraai stiftje.

Via Oscar Pettersson bereikte Go Ahead de dubbele cijfers. De Zweed benutte een strafschop. Ofosu Boakye maakte daarna zijn eerste officieuze goal voor de Deventenaren, die via Enric Llansana op 0-12 kwamen.

Boakye had de smaak te pakken en noteerde de 0-13, alvorens ook Baeten zijn tweede van de wedstrijd maakte. Edvardsen benutte een strafschop en schoot daarna raak uit een afstandsschot. Pettersson maakte er daarna twee in twee minuten, voordat Boakye de eindstand bepaalde op 0-19.

Go Ahead neemt het later deze voorbereiding op tegen Sportfreunde Lotte (29 juni), Helmond Sport (5 juli), KV Mechelen (11 juli) en Al-Duhail (26 juli).

Opstelling Go Ahead Eagles eerste helft: Verdoni; Deijl, Nauber, Apinsa, Weijenberg; Linthorst, Salah Rahmouni, Breum; Opdam, Smit, Tengstedt.

Opstelling Go Ahead Eagles tweede helft: Verdoni; Everink, Kramer, Ghafour, Lantveld; Llansana, Blomme, Edvardsen; Baeten, Boakye, Pettersson.