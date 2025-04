Go Ahead Eagles-fan laat nu al speciale bekertattoo zetten, maar tatoeëerder gaat helemaal de mist in

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor een fan van Go Ahead Eagles.

De supporters in Deventer genieten van het succes van hun club. Sommigen van hen hebben het affiche van maandag al vereeuwigd op hun lichaam.

Bij één van hen is het echter niet helemaal goed gegaan. Op een foto op X is te zien dat er ‘Go Ahead Eagels’ op het onderbeen van een fan staat. Als dat maar geen voorbode is voor de wedstrijd tegen AZ...