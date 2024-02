Go Ahead benut tweede penalty wÃ©l en grijpt in minuut 98 punt in IJsselderby

Go Ahead benut tweede penalty wél en grijpt in minuut 98 punt in IJsselderby

Go Ahead Eagles en PEC Zwolle hebben de IJsselderby onbeslist gelaten: 1-1. Na een penaltysave van de uitblinkende Jasper Schendelaar en een doelpunt van Lennart Thy leken de Zwollenaren aan het langste eind te trekken, maar in minuut 98 ging de bal na een oliedomme handsbal van Sam Kersten op de stip. Schendelaar kon ditmaal geen redding brengen op de inzet van Mats Deijl.

Bij Kowet ontbrak Willum Willumsson, nadat hij in het duel met Vitesse (0-2 winst) een oliedomme rode kaart kreeg. Aan de kant van de Zwollenaren speelde aanvoerder Bram van Polen zijn vijfhonderdste wedstrijd in het Zwolle-shirt. Het leverde hem een bloemetje van GAE-coach René Hake op.

Al na één minuut werd de IJsselderby tijdelijk stilgelegd. Van Polen was het mikpunt van een bekertje bier. Na een korte onderbreking kreeg Go Ahead al heel snel de uitgelezen kans op de voorsprong.

Schendelaar haalde Oliver Edvardsen naar de grond en Dennis Higler wees resoluut naar de stip. Victor Edvardsen legde aan, maar moest lijdzaam toezien hoe Schendelaar zich van schlemiel tot held ontpopte. Met een fraaie redding keerde hij de strafschop en hield hij zijn doel schoon.

Na een minuut of 25 dacht PEC de IJsselderby opengebroken te hebben toen Thy de bal tegen de touwen werkte. Na lang VAR-beraad werd echter bevestigd dat de spits enkele centimeters buitenspel had gestaan.

Na een verder weinig kansrijk eerste bedrijf nam PEC diep in de tweede helft de leiding in De Adelaarshorst. Thy profiteerde optimaal van een zwakke aanname van Bas Kuipers en gebrekkige communicatie achterin en stiftte de bal fraai over doelman Jeffrey de Lange: 0-1. Er waren geen uitsupporters mee om de openingstreffer te vieren. Zij mochten niet komen.

Enkele minuten later dacht Victor Edvardsen de stand alweer gelijk te trekken, maar hij schoot van heel dichtbij kiezelhard op de uitgesnelde Schendelaar op. Ook Bobby Adekanye kreeg een goede mogelijkheid, maar hij mikte over.

Zo leek het duel in het voordeel van de Zwollenaren te eindigen, ware het niet dat Kersten in minuut 96 een oliedomme handsbal maakte in zijn eigen zestien. De VAR greep terecht in en de bal ging op de stip.

Dit keer legde niet Edvardsen maar Deijl aan. Weer vestigde de Zwolse hoop zich op Schendelaar, ditmaal kon de doelman de hoop niet waarmaken. Hij dook de goede hoek in, maar kwam niet bij de bal: 1-1.

