Glunderende Steijn zorgt voor ergernis bij V/d Gijp: ‘Schei uit met dat gelul!’

Donderdag, 5 oktober 2023 om 08:47 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:24

René van der Gijp wordt 'een beetje verdrietig' van Maurice Steijns reactie op de aanstaande samenwerking met Louis van Gaal. Dinsdag maakte Ajax bekend dat Van Gaal de Raad van Commissarissen (RvC) gaat adviseren over voetbaltechnische zaken. Als Van der Gijp Steijns reactie op camera ziet, slaakt hij een diepe zucht. "Deze man heeft geen autoriteit, niks..."

Noa Vahle sprak Steijn woensdag namens Veronica Inside. Daar vroeg de verslaggeefster de Ajax-trainer onder meer naar de aanstaande samenwerking met Van Gaal. "Als iemand met die statuur, die zo gepokt en gemazeld is en alles heeft gewonnen in zijn leven, de RvC gaat adviseren, zou het dom zijn als ik en mijn stafleden daar ook niet mijn voordeel mee zou kunnen doen", sprak een zichtbaar glunderende Steijn tegenover de camera.

Van der Gijp ziet de beelden van het interview hoofdschuddend aan. De analist vermoedt dat Steijn niet oprecht is. "Kijk, het liefst zou hij zeggen: Laat Louis van Gaal zich overal mee bemoeien, behalve met mijn opstelling, want dat doe ik liever zelf. Dat doet hij niet", aldus Van der Gijp.

"Hij heeft geen autoriteit, niks", vervolgt Van der Gijp zijn relaas. "Daar word je een beetje verdrietig van." Tafelgenoot Johan Derksen neemt het op voor Steijn. "Je kunt hem autoriteit geven, door hem goede spelers te geven. Dan krijg je vanzelf autoriteit als trainer. Iedere trainer – hij, en ook die van Manchester United (Erik ten Hag, red.), zijn allemaal net zo goed als hun spelers."

"Ja maar weet je wat het is Johan", reageert Van der Gijp, "het lult wel allemaal over dingen die ze eigenlijk niet willen zeggen. Daar word je toch zo moe van... Schei toch uit met dat gelul dat hij zo blij is met Louis van Gaal! Steijn wil maar één ding: dat hij ver weg blijft, dat hij hem zelf de opstelling laat doen."

Een verleden

Steijn werkte zo'n tien jaar ook al eens samen met Van Gaal. Als trainer van ADO Den Haag vroeg de oefenmeester de toenmalig bondscoach van Oranje regelmatig om zijn advies.

"Dat had er ook mee te maken dat hij toen een paar keer in het ADO-stadion trainde, en wat spelers van mij nodig had als hij mensen tekortkwam", blikte Steijn woensdag op de persconferentie terug op die tijd. "Dat contact was toen heel warm, en ik hoop dat we dat weer op kunnen pakken."

Van Gaal reageerde zelf dinsdag al op zijn nieuwe functie bij Ajax. "Ik wil Ajax graag helpen. Mijn leven speelt zich voor een groot deel af in Portugal (waar Van Gaal een woning heeft, red.) en dat laat zich goed combineren met deze rol als externe adviseur. De sportieve weg omhoog moet worden ingezet en daar kunnen en moeten we allemaal een bijdrage aan leveren."