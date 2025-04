ESPN-journalist brengt Givairo Read slecht nieuws in interview na Feyenoord - FC Groningen

Givairo Read kon na afloop van de geflatteerde 4-1 zege op FC Groningen niet anders dan erkennen dat Feyenoord lastige fases kende tegen de noorderlingen. De back deelt in gesprek met ESPN de complimenten uit aan de ploeg van Dick Lukkien en krijgt zelf slecht nieuws te horen.

Lange tijd in de tweede helft leken de Rotterdammers geen ruime zege te gaan boeken. Groningen kwam sterker uit de kleedkamer en was slechts een doelpunt verwijderd van een resultaat.

In minuut 82 gooide uitblinker Igor Paixão de wedstrijd alsnog in het slot, tot genoegen van Read. “Ik heb genoten van de overwinning en hoe we dat hebben gedaan.”

“Het was lastig, vooral in de tweede helft, dat heeft iedereen gezien”, erkent de man die zijn contract woensdag verlengde tot medio 2029. “Maar we trekken ‘m wel over de streep, dus daar ben ik erg blij mee.”

“Groningen voetbalde heel goed, dat moet ik eerlijk zeggen. We kregen lastig druk erop, dat is zeker iets wat we terug moeten kijken en verbeteren.”

Feyenoord ondergaat een transformatie dit seizoen, zo ziet Read. “Aan het begin van het seizoen lieten we vaak punten liggen in dit soort wedstrijden. Ik ben blij dat we ‘m nu wél over de streep trekken.”

De achttienjarige rechtsback leek de aangever te zijn op de 3-1 van Paixão. In het interview krijgt hij echter te horen dat die titel naar Ramiz Zerrouki gaat, omdat hij de pass van Read onderweg naar de Braziliaan nog toucheerde. “Dat dacht ik al. Ik claim ‘m nog steeds, het maakt niet uit.”