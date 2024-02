Girona weet in eigen huis niet te winnen en gaat als nummer twee naar Bernabéu

Girona is er niet in geslaagd de koppositie in LaLiga over te nemen van Real Madrid. De Catalanen speelden in eigen huis gelijk tegen Real Sociedad: 0-0. Een teleurstellend resultaat voor Girona, dat nu 56 punten heeft na 23 duels. Real Madrid, dat op 57 punten staat, heeft bovendien een duel minder gespeeld. Sociedad staat door het gelijkspel steviger op de zesde plaats.

Bijzonderheden:

Girona ging al snel op jacht naar de openingstreffer en die kwam er bijna via Viktor Tsygankov, die zijn vrije trap ternauwernood gekeerd zag worden door Álex Remiro. De doelman van Real Sociedad was even later wel geklopt, maar de treffer van Sávio ging niet door wegens buitenspel. Datzelfde overkwam Mikel Oyarzabal aan de overkant.

Sheraldo Becker, die aan de aftrap verscheen, kreeg vlak na rust de kans om Sociedad alsnog op voorsprong te schieten. De voormalig Ajacied schoot echter naast en moest zich niet veel later wegens een blessure laten vervangen. Flinke tegenvallers voor Girona waren de gele kaart voor Yangel Herrera en rode kaart voor trainer Míchel, die daardoor geschorst moeten toekijken bij de eerstvolgende wedstrijd, uit tegen Real Madrid.

Invaller Valery kwam in minuut 95 nog dicht bij de zege, maar op aangeven van Yan Couto raakte hij de bal verkeerd en schoot hij tot teleurstelling van het thuispubliek naast. Even daarvoor kreeg ook Daley Blind een kans, maar zijn door de muur aangeraakte vrije trap leverde uiteindelijk niet meer op dan een hoekschop. Zodoende eindigde het duel zoals het begon en reist Girona volgende week als nummer twee af naar Santiago Bernabéu.

