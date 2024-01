Girona meldt zich op de tribune in Amsterdam voor groot talent van Ajax

Gabriel Misehouy wordt zeer serieus gevolgd door de City Football Group. Namens het concern zit Girona, de koploper van LaLiga, maandagavond op de tribune bij de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd tussen Jong Ajax en FC Groningen, zo meldt Tim van Duijn van Voetbal International. De wedstrijd begint om 20:00 uur op Sportcomplex De Toekomst.

Misehouy beschikt over een aflopend contract bij Ajax en dreigt transfervrij de deur uit te lopen. De achttienjarige middenvelder heeft nog altijd de optie om zijn verbintenis in Amsterdam te verlengen, maar heeft de deadline daarvoor inmiddels ruimschoots laten verlopen.

"Het geduld van Ajax raakt op", schrijft Van Duijn op X. Misehouy geldt als een van de grotere talenten van De Toekomst, maar de aanvallende middenvelder wacht nog altijd op zijn debuut in de hoofdmacht van Ajax.

Dit seizoen staat Misehouy steevast in de basis bij Jong Ajax. Het Nederlands-Ghanese talent kan met zeven goals en drie assists in twaalf competitieduels uitstekende statistieken overleggen. Misehouy moest dit seizoen negen wedstrijden missen vanwege een blessure.

In augustus liet Misehouy al eens publiekelijk zijn onvrede blijken over het gebrek aan kansen in Ajax 1. De jongeling zette een post op Instagram met daarbij de tekst: "Ze zeggen dat je geduldig moet zijn, maar wat als de tijd op raakt?" Misehouy verwijderde die post snel daarna weer.

Misehouy heeft internationaal een goede naam. Afgelopen zomer linkte Ajax Showtime het talent nog aan clubs als Chelsea, Lille OSC, Tottenham Hotspur en Borussia Dortmund.

