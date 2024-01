Girona krijgt drie tegengoals in veertien minuten en lijdt verrassende nederlaag

Girona is woensdagavond enigszins verrassend uitgeschakeld in de Copa del Rey. Op bezoek bij Real Mallorca, de nummer vijftien van LaLiga, verloor de koploper van de Spaanse competitie de kwartfinale met 3-2. Mallorca plaatst zicht daardoor voor de halve finale, waarvan Real Sociedad zich dinsdag al verzekerde.

Girona, met Daley Blind zoals gebruikelijk centraal in de verdediging, kende een dramatische eerste helft. Het kreeg in een tijdsbestek van veertien minuten drie tegengoals en stond derhalve in de rust al met 3-0 achter.

Na twintig minuten werd Daniel Rodríguez diep gestuurd aan de rechterkant van het veld. Hij snelde naar het vijandelijke doel, gaf laag voor op Cyle Larin en de Canadese aanvaller scoorde: 1-0.

Niet veel later werd het via Abdón Prats 2-0. De aanvaller kreeg de bal na een mislukte pass opnieuw voor zijn voeten en besloot vanaf een meter of twintig maar eens uit te halen. De bal zeilde prachtig in de lange hoek.

De derde treffer viel tien minuten voor rust. Na hands in het eigen strafschopgebied van Antal Yaakobishvili benutte Prats de toegekende penalty: 3-0.

Stuani met de 3-1 én rood voor Antonio Raillo! ??

Kan Girona nog voor een stunt zorgen in de laatste 25 minuten? ??#ZiggoSport #CopaDelRey #RCDMallorcaGirona pic.twitter.com/yj9wsERlNJ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 24, 2024

Girona stond zo voor een onmogelijke opgave. Toch kreeg het halverwege de tweede helft nog wat hoop, toen Cristhian Stuani in het strafschopgebied van Mallorca naar de grond werd getrokken door Antonio Raillo.

De verdediger van de thuisploeg kreeg zijn tweede gele kaart, Girona een penalty. Die werd benut door Stuani: 3-1. Diep in de blessuretijd werd het ook nog 3-2, via voormalig PSV'er Sávio, die scoorde op aangeven van Artem Dovbyk. Verder kwam Girona echter niet.

Daardoor zijn de Catalanen uitgeschakeld in de Copa del Rey. Mallorca en Sociedad zijn nu dus zeker van de halve finale. Later op woensdagavond vindt de kwartfinale tussen Athletic Club en FC Barcelona nog plaats, en donderdag neemt Atlético Madrid het in eigen huis op tegen Sevilla.

