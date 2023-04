Girls & Gossip: Ronaldo en Georgina in crisis? Argentijnse meldt zich op Insta

Vrijdag, 28 april 2023 om 13:25 • Laatste update: 13:31

Hate it or love it, maar het privéleven van de voetballers en hun WAGs is de guilty pleasure van menig liefhebber van het spelletje. Voetbalzone staat uiteraard in het teken van het voetbalnieuws, maar heeft in Goals & Gossip speciale aandacht voor de handel en wandel van de sterren ver buiten de krijtlijnen.

Cristiano Ronaldo en Georgina Rodriguez zijn eraan gewend om hun leven onder de felste schijnwerpers te leiden. Roddels zijn niets nieuws voor hen, en het is dan ook geen verrassing dat er weer vragen worden gesteld of alles wel goed gaat in het huishouden van de Portugese sterspeler. Ronaldo en Georgina zouden onlangs verwikkeld zijn geraakt in een verhitte discussie toen ze aan boord van een vliegtuig stapten, waarbij in het bijzijn van anderen flinke stemmen werden verheven.

Georgina voelt zich daarop genoodzaakt zich te melden op Instagram om de geruchten te ontkrachten, waarbij de tekst van het nummer 'If I Die' van Romeo Santos wordt geciteerd als reactie op de verspreider van de geruchten. De Argentijnse schrijft erbij: "De jaloerse bedenkt het gerucht, de roddels verspreiden het en de idioot gelooft het." Ronaldo en Georgina zijn sinds 2016 bij elkaar. Samen hebben ze twee kinderen.