Giovanni van Bronckhorst in gesprek over terugkeer als hoofdtrainer

Giovanni van Bronckhorst is met verschillende teams in gesprek over een mogelijk dienstverband. De momenteel clubloze trainer vertelt bij het Ziggo Sport-programma Rondo niet uit te zijn op een contract bij een Nederlandse club en dus is de kans groot dat Gio na de zomer ergens in het buitenland als oefenmeester aan de slag gaat.

Presentator Wytse van der Goot vraagt Van Bronckhorst of hij 'kieskeurig' is in de zoektocht naar een nieuwe club. "Ik ben altijd wel kieskeurig geweest, maar het is nu het moment dat er interesse komt en dat je met clubs praat", reageert de transfervrije trainer.

"Alleen is het afwachten of dat doorgaat", vervolgt Van Bronckhorst zijn verhaal. "Het is natuurlijk een heel ander proces geworden. Je moet echt gaan solliciteren, zo voelt het."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Ik moet zeggen, ik ben blij met hoe mijn leven er nu uitziet. Maar trainer zijn van een club is natuurlijk ook geweldig", steekt de oefenmeester zijn ambities niet onder stoelen of banken. Desgevraagd laat Van Bronckhorst weten in gesprek te zijn met een aantal buitenlandse clubs.

"Er spelen wel dingen, ja. Maar niet in Nederland." Een terugkeer bij Feyenoord behoort op het moment dus niet tot de opties, zo bevestigt Van Bronckhorst na een vraag van Marco van Basten. "Mijn ambitie als coach ligt gewoon niet in Nederland."

"Ik heb alles gewonnen wat er te winnen valt in Nederland", refereert de oud-international aan het binnenslepen van de landstitel, TOTO KNVB Beker en de Johan Cruijf Schaal met Feyenoord. "Het is niet mijn ambitie om dat allemaal opnieuw te doen."

Van Bronckhorst is clubloos sinds zijn gedwongen vertrek bij het Schotse Rangers in november 2022. Met the Gers won hij eenmaal de nationale beker en verloor hij de finale van de Europa League. Daarvoor was Van Bronckhorst kortstondig hoofdtrainer bij het Chinese Guangzhou City en stond hij vier jaar voor de groep bij Feyenoord.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties