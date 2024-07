Giovanni van Bronckhorst heeft met absolute goalgetter gewenste versterking binnen bij Besiktas

Besiktas heeft zich versterkt met Ciro Immobile, zo bevestigt de Turkse club via de officiële kanalen. De 34-jarige Italiaan komt over van Lazio en tekent voor twee jaar bij de nummer zes van afgelopen seizoen.

De transfer hing al eventjes in de lucht. Lazio, waar Immobile nog twee jaar onder contract stond, gaf in een eerder stadium al het groene licht aan de spits om de door hem gewenste transfer naar Turkije af te ronden.

Immobile gaat Lazio verlaten als absolute clublegende. De 34-jarige spits is met 207 doelpunten de topscorer aller tijden van de Romeinen, waarvoor hij ook nog eens 54 assists afleverde in de 340 wedstrijden die hij voor de club speelde.

Volgens Italiaanse media neemt men bij Lazio genoegen met een transfersom van drie miljoen euro voor zijn clublegende. Immobile zou de laatste jaren gefrustreerd zijn geraakt door een deel van de Lazio-supporters, die hem bekritiseerden om zijn, in hun ogen, matige prestaties. Immobile zelf hoopte juist op meer krediet voor zijn loyaliteit en doelpuntenproductie in de tijd die hij voor de club uitkwam.

Vorig jaar kwam het tot een dieptepunt, toen Immobile bij de school van zijn vierjarige zoon en in het bijzijn van zijn vrouw Jessica ‘verbaal en fysiek’ werd aangevallen door een Lazio-fan. Lazio-president Claudio Lotito weigerde het publiek op te nemen voor Immobile en claimde dat hem dit ‘iedere dag overkomt’.

Besiktas

Besiktas toont zich deze zomer behoorlijk bedrijvig op de transfermarkt. Immobile is alweer de vierde aanwinst die Van Bronckhorst deze zomer mag verwelkomen.legden beslag op de Turkse beker en spelen derhalve de play-offs om Europa League-voetbal.

Naast goalgetter Immobile verkaste ook Rafa (31) naar Besiktas. De aanvaller kwam transfervrij over van Benfica. Gabriel Paulista (33) maakte eveneens transfervrij de overstap naar Turkije. Hij is afkomstig van Atlético Madrid. Voor Al-Musrati (28) moest Besiktas wel in de buidel tasten: hem losweken bij Braga kostte elf miljoen euro.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties