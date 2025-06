Giovanni Troupée tekent tweejarig contract en gaat Europa in

Giovanni Troupée heeft een bijzondere transfer te pakken. De rechtsback is opgepikt door het Bosnische FK Zeljeznicar en gaat met die club voorrode Conference League spelen.

Troupée had een aflopend contract bij TOP Oss, de club die hij in oktober 2023 transfervrij versterkte na zijn vertrek bij het Bulgaarse Lokomotiv Plovdiv. De rechtspoot speelde uiteindelijk 51 wedstrijden voor TOP.

Zeljeznicar eindigde vorig seizoen als vierde in de Bosnische competitie, achter FK Sarajevo, Borac Banja Luka en kampioen Zrinjski. Dat was precies genoeg voor Zeljeznicar om zich te plaatsen voor de eerste voorronde van de Conference League.

Zeljeznicar neemt het daarin op tegen FC Koper, de nummer drie van het afgelopen seizoen in de Sloveense competitie. Troupée heeft een contract tot medio 2027 ondertekend in Sarajevo.

De inmiddels 27-jarige Troupée brak door als veelbelovend talent bij FC Utrecht, dat hij medio 2021 definitief inruilde voor een avontuur bij FC Twente. Daar kwam hij onder René Hake niet veel aan de bak.

Na een avontuur van nog geen jaar in Bulgarije keerde Troupée in oktober 2023 terug in Nederland, bij TOP.

Troupée speelde 111 Eredivisie-wedstrijden en is drievoudig international van Curaçao. Zijn laatste wedstrijd voor dat land dateert van 17 juni 2023, toen St. Kitts and Nevis na strafschoppen te sterk bleek in de Gold Cup-kwalificatie.