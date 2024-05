Gimenez ziet zijn marktwaarde dalen; Timber grootste stijger bij Feyenoord

Transfermarkt heeft in een periodieke update de transferwaarden van verschillende Eredivisie-spelers bijgewerkt. Als er wordt gekeken naar de selectie van Feyenoord, blijkt Oranje-international Quinten Timber ondanks het missen van het EK de grote winnaar te zijn. Santiago Gimenez ziet zijn marktwaarde daarentegen dalen na een mindere tweede seizoenshelft.

Belangrijk om te vermelden is dat het Duitse Transfermarkt geen gebruik maakt van een algoritme om transferwaarden te bepalen. In plaats daarvan calculeert het de marktwaarden van spelers op basis van discussies tussen gebruikers en market value admins van de site.

Stijgers

De Utrechtse Timber ziet zijn marktwaarde stijgen van 22 naar 28 miljoen euro. Feyenoord betaalde in de zomer van 2022 slechts 8 miljoen euro om de middenvelder terug te halen naar Rotterdam-Zuid, wat met name dit seizoen een gouden zet is gebleken. Timber ligt naar verluidt goed in de markt bij diverse clubs uit de Engelse Premier League.

Ook verdediger Thomas Beelen doet goede zaken en stijgt van 7 naar 12 miljoen euro. Newcastle United plukt vruchten van de uitleenbeurt van Yankuba Minteh aan Feyenoord. De Afrikaanse tiener zou inmiddels 16 miljoen euro waard zijn. Daarmee heeft hij zijn marktwaarde verdubbeld sinds zijn entree in De Kuip.

Mats Wieffer (van 27 naar 30 miljoen euro), Igor Paixão (van 12 naar 14 miljoen euro) en Timon Wellenreuther (van 6 naar 7 miljoen euro) kunnen rekenen op een kleine opwaardering. Opmerkelijk genoeg blijft de marktwaarde van Lutsharel Geertruida (32 miljoen euro) en Dávid Hancko (35 miljoen euro) gelijk, ondanks hun constante en goede spel de laatste maanden.

Dalers

Van de zeven Feyenoorders die hun marktwaarde zien dalen, levert Gimenez het meeste in. De Mexicaan, die in De Kuip nog tot medio 2027 vastligt, zakt van 45 naar 40 miljoen euro. De verwachting is dat Gimenez komende zomer, ondanks zijn vormdip, tot de meest gewilde spelers van Feyenoord behoort.

Aanvoerder en routinier Gernot Trauner daalt van 4,5 miljoen euro naar 3,5 miljoen euro. Ook Ramiz Zerrouki levert 1 miljoen euro aan marktwaarde in: de Algerijnse controleur gaat van 10 naar 9 miljoen euro.

Alireza Jahanbakhsh (van 3,7 naar 3 miljoen euro), Ondrej Lingr (van 4 naar 3,5 miljoen euro), Thomas van den Belt (van 2 naar 1,8 miljoen euro en Kostas Lamprou (van 350.000 naar 300.000 euro) maken het zevental aan dalers compleet. Lamprou en Jahanbakhsh gaan Feyenoord naar alle waarschijnlijkheid transfervrij verlaten.

