Giménez wordt na hattrick tegen Ajax gekroond door voorganger

Woensdag, 27 september 2023 om 16:51 • Koen Wulms • Laatste update: 18:21

Social media vormen anno 2023 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Bijzondere voetbalmomenten gaan bovendien razendsnel de hele planeet over. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje..

Santiago Giménez is woensdagmiddag de opvolger geworden van John Guidetti als hattrickmaker in de Klassieker. Dit is ook bij de oud-spits van de Rotterdammers niet onopgemerkt gebleven. Via zijn Instagram-story laat de Zweed zien dat hij Feyenoord nog altijd op de voet volgt. Hij plaatst daar namelijk een kroontje boven het hoofd van de huidige spits Giménez. De foto die de Zweed hierbij gebruikte is afkomstig van het Instagram-account van Feyenoord.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

John Guidetti feliciteert zijn opvolger via Instagram.

Guidetti, die tegenwoordig nog speelt bij AIK Solna in Zweden, scoorde zijn hattrick tegen Ajax alweer ruim elf jaar geleden op 19 januari 2012. De stadionclub heeft dus nog altijd een speciaal plekje in zijn hart, gezien het bericht wat hij deelde op zijn story.