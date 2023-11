Gimenez verklapt geheime formule voor razendsnel herstel aan Hans Kraay jr.

Zaterdag, 25 november 2023 om 19:05 • Mart van Mourik

Santiago Gimenez is erg tevreden over zijn optreden tegen Excelsior. De spits van Feyenoord maakte drie goals in het met 2-4 gewonnen duel en hij voelde zich ondanks de jetlag na de interlandperiode zeer goed. In gesprek met Hans Kraay junior verklapt hij zijn ‘geheim’: zwemmen.

Gimenez speelde dinsdagnacht nog een interland tegen Honduras en moest nu al vanaf de eerste speelminuut aan de aftrap staan tegen Excelsior. Hoewel hij twee grote kansen miste, was de aanvalsleider met drie goals van cruciaal belang voor Feyenoord.

“Het was natuurlijk lastig om veel vlieguren te maken en daarna te herstellen van de jetlag, maar gelukkig heb ik een manier gevonden om er snel weer te staan”, geeft Gimenez aan voor de camera van ESPN.

Kraay jr. is benieuwd naar het geheim van de Mexicaanse spits. “Ik ben gaan zwemmen”, geeft hij aan. Kraay jr.: “Je zwemt?” De spits lacht en herhaalt zijn ‘geheim’. “Nadat ik geland was ben ik meteen gaan zwemmen, en dat is de perfecte work-out.”

“Je moet je hele lichaam gebruiken bij het zwemmen en dat helpt om sneller te herstellen. Het heeft echt geholpen, want vandaag voelde ik me heel goed. Het zwemmen is mijn geheim. Eerder had ik altijd problemen na een jetlag, maar nu niet.”

Gimenez is verder erg tevreden met zijn spel en het optreden van Feyenoord in het algemeen. “Ik had weliswaar al een tijdje niet gescoord, maar ik wist dat het weer zou gaan komen. Je kan niet altijd maar blijven scoren, en het hoort erbij dat je zelfvertrouwen soms minder wordt.”

Wel is de spits van Feyenoord kritisch op zijn grote misser in de eerste helft. “Ik weet niet wat daar gebeurde. Ik wist niet of er iemand in mijn rug zat, dus daarom schoot ik meteen. Maar ik moet gewoon rustig blijven en die bal controleren”, aldus Gimenez.