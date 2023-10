Gimenez verbreekt stokoud Feyenoord-record op zorgeloze middag in Zwolle

Zondag, 8 oktober 2023 om 14:06 • Rian Rosendaal

Feyenoord heeft zondag redelijke eenvoudig afgerekend met PEC Zwolle: 0-2. Santiago Gimenez tekende voor de gehele productie van de Rotterdammers in Overijssel, waardoor zijn club koploper PSV tot op een punt nadert. De Eindhovenaren spelen later deze zondag nog wel tegen Sparta Rotterdam. Gimenez staat nu op twaalf doelpunten in de Eredivisie en gaat clubiconen Cor van der Gijp (seizoen 1960/61) en Ove Kindvall (seizoen 1967/68) voorbij. Beide aanvallers stonden ooit na acht speelronden op elf goals, een mijlpaal die door de Mexicaanse spits nu dus is verbeterd.

Timon Wellenreuther stond onder de lat bij Feyenoord in Zwolle. De verdediging bestond door de absentie van de niet fitte Gernot Trauner uit Bart Nieuwkoop, Lutsharel Geertruida, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman. Controleurs Mats Wieffer en Quinten Timber stonden achter nummer 10 Calvin Stengs op het middenveld, die dus weer een linie terugzakte ten opzichte van het Champions League-duel met Atlético Madrid. De weer teruggekeerde Gimenez werd aan de flanken bijgestaan door Minteh (rechts) en Igor Paixão (links). Ayase Ueda en Ramiz Zerrouki moesten genoegen nemen met een plaats op de bank van Feyenoord.

Jasper Schendelaar zit mis, Santiago Gimenez maakt z'n elfde van het seizoen ?? — ESPN NL (@ESPNnl) October 8, 2023

Feyenoord dacht al na drie minuten aan een strafschop, toen Thomas Lam bij het herstellen van een foutje Gimenez aantikte. Arbiter Sander van der Eijk weigerde echter om de bal op de stip te leggen. De in bloedvorm verkerende Gimenez scoorde na ruim twintig minuten alsnog. De uitkomende doelman Jasper Schendelaar zat helemaal mis bij een hoge bal dicht bij zijn eigen doel, waardoor bewaker Sam Kersten verrast leek te zijn. De topschutter van Feyenoord kon vervolgens gemakkelijk binnenschieten in een leeg doel: 0-1. De bezoekende ploeg maakte nadien geen grootse indruk en de minieme voorsprong halverwege was dan ook geen grote verrassing.

PEC mocht hierdoor hoop houden, al leek die hoop te vervliegen in de 55ste minuut van de ontmoeting. Quinten Timber kopte de bal na matig verdedigen van de thuisclub richting Gimenez, die niet nadacht, uithaalde en de bal in de linkerhoek zag verdwijnen: 0-2. Kort daarna leek Feyenoord een strafschop te krijgen nadat Gimenez onderuit was getrokken in de zestien. De Mexicaanse goalgetter stond echter buitenspel, waardoor PEC een vrije trap kreeg. Een hattrick voor Gimenez bleef eveneens uit toen Schendelaar een harde kopbal vakkundig onschadelijk maakte.

1?1? goals



Santiago Gimenez is de derde Feyenoorder met meer dan 10 goals na 8 Eredivisie-duels, na Cor van der Gijp (11 in 1960-1961) en Ove Kindvall (11 in 1967-1968).#pecfey pic.twitter.com/f8vqFRkkdX — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) October 8, 2023

Dean Huiberts had de spanning twintig minuten voor het einde terug kunnen brengen toen hij de bal plots voor zijn voeten kreeg. Wellenreuther lette echter goed op en hield zijn doel schoon. Arne Slot besloot om Thomas Beelen, de voormalig PEC-speler die aan het begin van het seizoen nog een basisplaats had bij Feyenoord, in de slotfase nog speeltijd te gunnen. Leo Sauer en Alireza Jahanbakhsh mochten eveneens opdraven in de slotminuten in Zwolle, die eigenlijk nooit meer spannend werden, al raakte Jahanbakhsh nog wel de lat. Een makkelijke uitzege derhalve voor Feyenoord bij het ingaan van de interlandperiode.