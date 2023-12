Gimenez spreekt over grootste verlies Feyenoord: ‘De hele groep mist hem’

Feyenoord-spits Santiago Gimenez kijkt terug op een bijzonder kalenderjaar. De 22-jarige Mexicaan was in 2023 liefst 31 keer trefzeker voor de Stadionclub en leverde met zijn doelpunten een grote bijdrage aan het winnen van de landstitel. Daarnaast verlengde Gimenez in augustus zijn contract bij Feyenoord, waardoor hij tot medio 2027 vastligt in De Kuip.

In een uitgebreid interview met Voetbal International blikt Gimenez terug op 2023. De linkspoot prijst zichzelf niet voor zijn doelpunten. “Iedereen die mij kent, weet dat ik succes nooit aan mezelf toeschrijf. Ik dank God. Hij laat me dit leven leiden, Hij heeft me laten houden van Feyenoord, want dat doe ik. De supporters verdienen een spits die scoort en ik ben blij dat ik die spits mag zijn.”

In het diepgaande artikel van journalist Martijn Krabbendam spreekt Gimenez niet alleen over zijn hoogtepunten van 2023, daar hij ook moeilijke momenten meemaakte. Zo noemt hij de kwartfinale van de Europa League bij AS Roma als een dieptepunt. Feyenoord ging in de verlenging geflatteerd met 4-1 onderuit, waarbij Gimenez uit frustratie een domme rode kaart pakte. Dat kostte de spits dit seizoen de eerste twee groepswedstrijden van de Champions League.

Orkun Kökçü

Benfica-middenvelder Orkun Kökçü, die Feyenoord afgelopen zomer voor een recordbedrag verliet, wordt enorm gemist in Rotterdam-Zuid, zo concludeert Gimenez. “Niet alleen ik, de hele groep mist Orkun Kökçü. Behalve aanvoerder was hij ook de beste speler die we hadden vorig jaar én een goede gozer in de kleedkamer. Ik mis hem ook omdat ik binnen en buiten het veld goed met hem overweg kon.”

Gimenez herkent zichzelf een beetje in Kökçü. “Hij heeft ook die mentaliteit van willen winnen ten koste van alles en ging vaak voorop in de strijd. Turkse furie, dat lijkt wel een beetje op het Mexicaanse temperament.”

2024

Hoewel Gimenez veelvuldig wordt gelinkt aan een miljoenentransfer, komt een overstap naar een grote Europese topclub niet ter sprake in het interview. Wel zegt de aanvalsleider nog genoeg doelstellingen te hebben bij Feyenoord. “Heel simpel gesteld zullen we alles moeten winnen, dan staan we aan het einde van de rit met de KNVB-beker in onze handen en plaatsen we ons voor de Champions League. Wie weet wat er in de Europa League ook nog mogelijk is. We hebben in 2024 nog heel veel om voor te spelen.”

Woensdagavond speelt Gimenez hoogstwaarschijnlijk zijn laatste wedstrijd van 2023. 1908.nl verwacht dat de goaltjesdief gewoon in de basis start bij Feyenoord, dat het in eigen huis opneemt tegen FC Utrecht. Het duel in de derde ronde van de TOTO KNVB Beker gaat om 21:00 uur van start onder leiding van scheidsrechter Pol van Boekel.

