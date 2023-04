Giménez senior weet het zeker: ‘Tegen dat bedrag zegt Feyenoord geen nee’

Donderdag, 27 april 2023 om 14:42 • Guy Habets

De kans bestaat dat Santiago Giménez komende zomer alweer vertrekt bij Feyenoord. Dat heeft zijn vader, Christian Giménez, tegen de Mexicaanse tak van ESPN gezegd. Een bedrag van dertig miljoen euro kan moeilijk geweigerd worden door de Stadionclub, zo zegt Giménez senior.

Donderdag werd duidelijk dat clubs als Lazio en Atlético Madrid interesse hebben in Giménez. De vele goals van de Mexicaan, die dit seizoen in 46 officiële wedstrijden voor Feyenoord al 25 keer scoorde, zijn interessant en dat weet ook vader Christian. "Als een jongen van 22 in zijn eerste seizoen twintig keer scoort in veertig wedstrijden en ook zijn doelpunten meepikt in de Europa League, dan gaan clubs speculeren en praten", laat hij optekenen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Een vertrek is dus zeker niet uitgesloten. "Santiago is goed bezig en het is voor Feyenoord moeilijk om nee te zeggen als er een club komt die Santi graag wil hebben en dertig miljoen euro wil betalen", zo maakt Giménez senior duidelijk. "Daarnaast is het ook de manier voor Feyenoord en andere Nederlandse clubs om geld te verdienen. Zo werkt het hier, dat weet ik ook. Maar het zou ook geweldig zijn als hij nog een seizoen bij Feyenoord blijft, om nog meer te laten zien."

Er staat al een gesprek op de planning met Dennis te Kloese, algemeen directeur van Feyenoord. Die heeft te kennen gegeven dat hij Giménez liever niet kwijtraakt. "Hij wil niet dat de helft van het team vertrekt", weet de vader van de Mexicaanse spits. "Dat kan natuurlijk zomaar gebeuren door het goede seizoen van het team. Wij blijven zelf rustig, want Santi is gelukkig bij Feyenoord en voorlopig is er ook niets concreets dat speelt."